banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kuyumculardan kur garantili altın adım!
Kuyumculardan kur garantili altın adım!
Stokçuluk yapanın cezası arttı
Stokçuluk yapanın cezası arttı
Alihan Smailov Kazakistan’ın yeni başbakanı oldu
Alihan Smailov Kazakistan’ın yeni başbakanı oldu
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Kartal Belediyesi’nden gazetecilere 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü kutlaması

Kartal Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında gazetecileri ağırladı. Kartal Belediyesi Mehmet Ali Büklü Parkı içinde yer alan Jüpiter Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltı davetine çok sayıda basın mensubu katıldı.

İSTANBUL 11.01.2022, 11:31
Kartal Belediyesi’nden gazetecilere 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü kutlaması

Kartal Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında gazetecileri ağırladı. Kartal Belediyesi Mehmet Ali Büklü Parkı içinde yer alan Jüpiter Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltı davetine çok sayıda basın mensubu katıldı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yapılan programa Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüseyin Güler, Kartal Belediyesi Başkan Danışmanları Düzgün Çapar ve Erdal Kıskanç’ın yanı sıra Kartal’da görev yapan basın mensupları katıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı kutlama programında konuşan Başkan Yardımcısı İmam Aydın, gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirme, toplumun sorunlarını gündeme taşıma ve çözümü konusunda katkı sunan en önde gelen meslek mensupları olduğuna vurgu yaptı. Gazetecilerin riskli bir meslek grubunda olduğunu belirterek basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladı.

“Biz bir aileyiz”

Toplantının açılışında konuşan Kartal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüseyin Güler, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in toplantıya katılmasının planlandığını ancak rahatsızlığı nedeniyle katılamadığını ifade ederek, tüm basın mensuplarının bu özel gününü kutladığını belirterek selamlarını iletti.

Basın mensuplarının zor koşullar altında çalıştığını ifade eden Güler, “Ben hepimizi bir aile olarak görüyorum. Burada hiç kimsenin yapmış olduğu meslekten dolayı farklı bir şekilde uzak olduğunu düşünmüyorum. Hepimiz öncelikle arkadaşız ve aileyiz. Bu mesleğin zorluklarını, meşakkatlerini biliyoruz. Mesleğin nereden nereye geldiğini biliyoruz. Bugün tabletten, sosyal medyadaki uygulamalara kadar gelişen gazeteciliğin ve gazetecilik mesleğinin şu anda içinde bulunduğu koşulları biliyorsunuz. Gazeteci olmak bugün çok zor. Gazeteciliğe verilen değer, gazetecilerin sahip olduğu ekonomik değerler ve sürekli yaşamsal tehditlere maruz kalan gazetecilerin durumu kolay ifade edilebilir değil. Sonuçta 2019 Mart’ında göreve seçilen Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel’de gazetecilerin sorunlarına duyarlı bir isim. Sizlerin sorunlarına duyarlıyız.” diye konuştu.

“Gazeteciler, kamuoyunun ve toplumun sorunlarını gündeme taşıyarak çözüm konusunda katkı sunan riskli bir meslek grubu”

Toplantıda daha sonra Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın mikrofonu devralarak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Gazeteciliğin riskli ve meşakkatli bir meslek olduğunun altını çizen Başkan Yardımcısı Aydın, “Kamuoyunu ve toplumu bilgilendirme anlamında çok kıymetlisiniz. Toplumun sorunlarını ve problemlerini gündeme taşıyarak, çözüm konusunda katkı sunan meslek mensuplarısınız. Bununla beraber Kartal kamuoyunda sivil toplum kuruluşlarının gözü kulağısınız. Bu kurumların yaptıkları bütün çalışmalarla ilgili siz haberdar oluyorsunuz ve kamuoyunu bilgilendiriyorsunuz ki, bu çok önemli. Biz de Sayın Gökhan Yüksel döneminde çok ciddi faaliyetlere başladık. İnanın hiçbir sivil toplum kuruluşunu diğerinden ayırmıyoruz ve herkese eşit mesafede olduğumuzu söyleyebilirim. Çağırıldığımız her yere mutlaka gitmeye çabalıyoruz. Yapmamız gereken desteği veriyoruz. Pandemi sürecinde 350 bin vatandaşı ziyaret ettik. Bu ziyaretlerimizde sorunu olan tüm vatandaşlarımızla ilgilendik. Çözümler konusunda büyük gayret gösterdik. Şunu da ifade edebilirim ki, geldiğimiz günden beri Kartal adeta bir şantiye görünümüne kavuştu. Mehmet Ali Büklü Parkı ve Bayram Demirkol Parkı revizyonları ve Atalar Spor Tesisi bitti. Spor Caddesi’nin prestij caddesi olması için yapım çalışmaları da bitmek üzere. Kartal’ın sokaklarının aydınlatması ile ilgili elektrik kurumuyla çalışma yapıyoruz. Kartal’da karanlıkta kalan sokak kalmayacak Neyzen Tevfik Meydanı revize çalışmaları devam ediyor. Yalı, Yunus, Topselvi Kültür Merkezi’mizin inşaatı devam ediyor. Yakacık Mahallesi’nde futbol sahası çalışmamız İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile sürüyor. Aydos Ormanı’nda büyük piknik alanı projemiz vardı. Bu projede bakanlıkla yazışmalarda aksaklığa uğradı. Bu alanı Kartal’a yeniden kazandıracağız. Çok derin konulara girmek istemiyorum ancak şu var ki, gazeteci arkadaşlarımızın sorunları bunların önünde geliyor. Cesaretle düşündüklerini yazan bazı gazeteci arkadaşlarımızın da haksız bir şekilde hapislerde tutulduğunu biliyoruz. Bu arkadaşlarımızın da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum” dedi.

Başkan Yardımcısı İmam Aydın’ın ardından Kartal Gazeteciler Derneği Başkanı Selim Akdoğan düzenlenen kutlama programı için Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür etti. Akdoğan sözlerini “İnsanların en çok duygularını okşayan konulardan bir tanesi muhatap olduğu insanlar tarafından değer görmektir. Biz Kartal Belediyesi ile uzun süredir çok güzel çalışmalar sürdürüyoruz. Yeterli mi? veya Yetersiz mi? Onun muhakemesini hepimiz kendi içimizde yapıyoruz. Pandemi döneminde de hiçbir zaman bize sırtlarını çevirmediler. İnşallah bundan sonra da çok güzel çalışmalarımız olacak” diye sürdürdü.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlama programı daha sonra toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Yorumlar (0)
10°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahce 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Besiktas 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Goztepe 20 18
17. Kasimpasa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragucu 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyupspor 19 35
5. Bandirmaspor 19 32
6. Istanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Genclerbirligi 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keciorengucu 19 22
14. Manisa Futbol Kulubu 19 22
15. Menemenspor 19 22
16. Altinordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balikesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham United 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11