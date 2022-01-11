Kartal Belediyesi’nden gazetecilere 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü kutlaması

Kartal Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında gazetecileri ağırladı. Kartal Belediyesi Mehmet Ali Büklü Parkı içinde yer alan Jüpiter Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltı davetine çok sayıda basın mensubu katıldı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yapılan programa Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüseyin Güler, Kartal Belediyesi Başkan Danışmanları Düzgün Çapar ve Erdal Kıskanç’ın yanı sıra Kartal’da görev yapan basın mensupları katıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı kutlama programında konuşan Başkan Yardımcısı İmam Aydın, gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirme, toplumun sorunlarını gündeme taşıma ve çözümü konusunda katkı sunan en önde gelen meslek mensupları olduğuna vurgu yaptı. Gazetecilerin riskli bir meslek grubunda olduğunu belirterek basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladı.

“Biz bir aileyiz”

Toplantının açılışında konuşan Kartal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüseyin Güler, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in toplantıya katılmasının planlandığını ancak rahatsızlığı nedeniyle katılamadığını ifade ederek, tüm basın mensuplarının bu özel gününü kutladığını belirterek selamlarını iletti.

Basın mensuplarının zor koşullar altında çalıştığını ifade eden Güler, “Ben hepimizi bir aile olarak görüyorum. Burada hiç kimsenin yapmış olduğu meslekten dolayı farklı bir şekilde uzak olduğunu düşünmüyorum. Hepimiz öncelikle arkadaşız ve aileyiz. Bu mesleğin zorluklarını, meşakkatlerini biliyoruz. Mesleğin nereden nereye geldiğini biliyoruz. Bugün tabletten, sosyal medyadaki uygulamalara kadar gelişen gazeteciliğin ve gazetecilik mesleğinin şu anda içinde bulunduğu koşulları biliyorsunuz. Gazeteci olmak bugün çok zor. Gazeteciliğe verilen değer, gazetecilerin sahip olduğu ekonomik değerler ve sürekli yaşamsal tehditlere maruz kalan gazetecilerin durumu kolay ifade edilebilir değil. Sonuçta 2019 Mart’ında göreve seçilen Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel’de gazetecilerin sorunlarına duyarlı bir isim. Sizlerin sorunlarına duyarlıyız.” diye konuştu.

“Gazeteciler, kamuoyunun ve toplumun sorunlarını gündeme taşıyarak çözüm konusunda katkı sunan riskli bir meslek grubu”

Toplantıda daha sonra Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın mikrofonu devralarak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Gazeteciliğin riskli ve meşakkatli bir meslek olduğunun altını çizen Başkan Yardımcısı Aydın, “Kamuoyunu ve toplumu bilgilendirme anlamında çok kıymetlisiniz. Toplumun sorunlarını ve problemlerini gündeme taşıyarak, çözüm konusunda katkı sunan meslek mensuplarısınız. Bununla beraber Kartal kamuoyunda sivil toplum kuruluşlarının gözü kulağısınız. Bu kurumların yaptıkları bütün çalışmalarla ilgili siz haberdar oluyorsunuz ve kamuoyunu bilgilendiriyorsunuz ki, bu çok önemli. Biz de Sayın Gökhan Yüksel döneminde çok ciddi faaliyetlere başladık. İnanın hiçbir sivil toplum kuruluşunu diğerinden ayırmıyoruz ve herkese eşit mesafede olduğumuzu söyleyebilirim. Çağırıldığımız her yere mutlaka gitmeye çabalıyoruz. Yapmamız gereken desteği veriyoruz. Pandemi sürecinde 350 bin vatandaşı ziyaret ettik. Bu ziyaretlerimizde sorunu olan tüm vatandaşlarımızla ilgilendik. Çözümler konusunda büyük gayret gösterdik. Şunu da ifade edebilirim ki, geldiğimiz günden beri Kartal adeta bir şantiye görünümüne kavuştu. Mehmet Ali Büklü Parkı ve Bayram Demirkol Parkı revizyonları ve Atalar Spor Tesisi bitti. Spor Caddesi’nin prestij caddesi olması için yapım çalışmaları da bitmek üzere. Kartal’ın sokaklarının aydınlatması ile ilgili elektrik kurumuyla çalışma yapıyoruz. Kartal’da karanlıkta kalan sokak kalmayacak Neyzen Tevfik Meydanı revize çalışmaları devam ediyor. Yalı, Yunus, Topselvi Kültür Merkezi’mizin inşaatı devam ediyor. Yakacık Mahallesi’nde futbol sahası çalışmamız İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile sürüyor. Aydos Ormanı’nda büyük piknik alanı projemiz vardı. Bu projede bakanlıkla yazışmalarda aksaklığa uğradı. Bu alanı Kartal’a yeniden kazandıracağız. Çok derin konulara girmek istemiyorum ancak şu var ki, gazeteci arkadaşlarımızın sorunları bunların önünde geliyor. Cesaretle düşündüklerini yazan bazı gazeteci arkadaşlarımızın da haksız bir şekilde hapislerde tutulduğunu biliyoruz. Bu arkadaşlarımızın da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum” dedi.

Başkan Yardımcısı İmam Aydın’ın ardından Kartal Gazeteciler Derneği Başkanı Selim Akdoğan düzenlenen kutlama programı için Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür etti. Akdoğan sözlerini “İnsanların en çok duygularını okşayan konulardan bir tanesi muhatap olduğu insanlar tarafından değer görmektir. Biz Kartal Belediyesi ile uzun süredir çok güzel çalışmalar sürdürüyoruz. Yeterli mi? veya Yetersiz mi? Onun muhakemesini hepimiz kendi içimizde yapıyoruz. Pandemi döneminde de hiçbir zaman bize sırtlarını çevirmediler. İnşallah bundan sonra da çok güzel çalışmalarımız olacak” diye sürdürdü.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlama programı daha sonra toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.