Kartal Belediyesi’nden Dünya Barış Günü’ne özel “Barışa Rap” konseri

Kartal Belediyesi 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısı ile “Barışa Rap” konserine ev sahipliği yapıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen “Barışa Rap” konserinde, rap müziğinin güçlü bir dinleyici kitlesine sahip müzisyenleri; Şanışer-Sokrat, Asil, Keişan ve Mert Şenel aynı sahneyi paylaşarak Kartallı sevenleri ile buluşacak ve eserlerini bu kez dünya barışı için seslendirecek.

1 Eylül Çarşamba günü, saat 21.00’de başlayacak olan konser, Kartal Meydanı’nda gerçekleşecek.

“Birlik ve beraberlik mesajımızı Kartal’dan duyuracağız”

“Barış, kardeşlik, birlik ve beraberlik mesajlarımızı, kıymetli müzisyen dostlarımız ve değerli komşularımız ile beraber bu yıl da Kartal’dan duyuracağız” diyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, rap müziğinin ünlü isimlerinin sahne alarak unutulmayacak bir performansa imza atacakları Barışa Rap konserine, tüm Kartallıları davet etti.