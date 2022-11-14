Kartal Belediyesi’nden döngüsel ve sürdürülebilir tekstil etkinliği

Kartal Belediyesi, ilçe genelinde ‘sıfır atık’ çalışmalarıyla atıkların geri dönüşümü için başlattığı çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor.

Geri dönüşümü mümkün olmayan atıkların (ambalaj atıkları, atık camlar, bitkisel atık yağlar, atık piller, atık tekstil, elektrikli ve elektronik atıklar) toplanmasını sağlayarak, cadde ve sokaklara yerleştirilen geri dönüşüm ekipmanlarına atıkların bırakılmasını sağlayan Kartal Belediyesi, Avrupa Atık Azaltım Haftası çerçevesinde de farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirme amacıyla bir etkinlik düzenleyecek.

Atık azaltma, ürünün yeniden kullanımı ve maddesel geri dönüşüm stratejileri hakkında farkındalık oluşturmayı hedefleyen Avrupa Atık Azaltım Haftası 2022 yılında ‘Döngüsel ve Sürdürülebilir Tekstil’ teması ile gerçekleştirilecek.

Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenecek etkinlik ile, 19-27 Kasım tarihleri aralığını kapsayan Avrupa Atık Azaltım Haftası’nda ’sıfır atık’ kavramına bir kez daha dikkat çekilecek.

Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde 23 Kasım Çarşamba günü saat 10.00-15.00 aralığında gerçekleştirilecek olan ’Döngüsel ve Sürdürülebilir Tekstil’ etkinliğinde okul öğrencilerine yönelik çevre temalı tiyatrolar, iklim değişikliği ve sıfır atık konulu eğitim sunumu, çevre temalı atölye çalışmaları, eski tişörtlerden çanta yapımı da gerçekleştirilecek.