Kartal Belediyesi’nden ‘Çocuklar Gülsün Dünya Gülsün’ kampanyasına destek

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından, yaraların sarılması için seferberlik başlatan Kartal Belediyesi, İstanbul Oyuncak Müzesi ve AKUT Vakfı işbirliği ile deprem bölgesindeki çocukların yüzünü güldürmek, onlarla biraz tebessüm ettirmek amacıyla “Çocuklar Gülsün Dünya Gülsün” kampanyası çerçevesinde çalışmalara destek verdi.

Deprem bölgesindeki çocuklar için düzenlenen kampanya çerçevesinde binlerce koli çocuklara gönderilmek üzere yola çıktı. İçinde oyuncak, kitap, masal ve boya kitapları, boya kalemleri, kutu oyunları, kırtasiye malzemeleri ile bebek ve çocuk giysilerinin bulunduğu kolilerin deprem bölgesindeki dağıtımına Kartal Belediyesi destek oldu.

Şair ve yazar Sunay Akın’ın kurucusu olduğu İstanbul Oyuncak Müzesi ve Kartal Belediyesi’ne bağlı Masal Müzesi’nde toplanan tüm malzemeler Kartal Belediyesi tarafından bölgeye ulaştırıldı. Depremin yol açtığı büyük yıkımın ardından yaşamlarını çadırlarda, konteynerlerde ve geçici merkezlerde geçirmek zorunda kalan çocukların yüzlerini güldürmeyi hedefleyen kampanyaya halk da büyük ilgi gösterdi.

Kartal Belediyesi tarafından tasniflenerek bölgeye gönderilen çocuklara özel koliler depremin ardından psikolojileri de etkilenen çocukların iyileşmesine yardımcı olacak. Aynı zamanda oyun atölyelerinin kurulmasında da fayda sağlayacak.