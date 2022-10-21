Kartal Belediyesi’nden amatör spor kulüplerine içme suyu desteği

İBB ile beraber spor malzemesi desteği verilmişti

Kartal’ı sanatın, kültürün ve sporun merkezi yapma konusundaki çalışmalarına aralıksız devam eden Kartal Belediyesi, kısıtlı imkânlara rağmen sporcu yetiştiren amatör spor kulüplerini desteklemeye devam ediyor.

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, belediyeye bağlı ekipler, ilçedeki tüm amatör spor kulüplerini tek tek ziyaret ederek, içme suyu desteğinde bulunuyor.

Ayrıca, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kartal Belediyesi’nin ortak gerçekleştirdiği çalışmalarla, 20 farklı spor branşı için spor kulüplerine malzeme desteği verilirken, söz konusu yardımlar ile kulüplere destek olunması hedefleniyor.

“Sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceğiz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal’da sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak; “Spor kulüplerimizin başarılarına bir nebze de olsa destek verebilmek bizler için çok önemli. İBB ile daha önce spor malzemesi desteğinde bulunmuştuk. Şimdi, Kartal Belediyesi olarak tüm amatör spor kulüplerimize 300 bin adet içme suyu desteğinde bulunuyoruz. Kartallı gençlerimizin sporun ve sanatın en az bir dalı ile ilgilenebilmeleri için gerekli imkânları sağlamaya devam edeceğiz. Kartal’ın tüm sporcularına spor hayatlarında başarılar diliyoruz“ dedi.