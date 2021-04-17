Kartal Belediyesi’nden akıllı şehircilik için ilk adım

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Siemens’in Kartal’daki kampüsünü ziyaret etti. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yüksel, Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Gelis’ten çalışmaların gidişatı hakkında bilgi aldı.

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis tarafından karşılanan Başkan Yüksel, kampüsün sosyal alanlarını gezerek, AR-GE çalışmalarını inceledi ve Yönetim Kurulu Başkanı Gelis’ten çalışmalar ile alakalı bilgi aldı. Başkan Gökhan Yüksel görüşmenin sonunda yaptığı konuşmada, işbirliği mesajı vererek, "Bugün Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis’in misafiri oldum. Dünyadaki en gelişmiş çevreci sistemlerle donatılan Siemens Kampüs’ün Kartal’da olmasından çok mutluyuz. Yakın gelecekte Akıllı Şehircilik başta olmak üzere birçok alanda iş birliklerimiz olacak" dedi.

“Kartal Belediyesi olarak her zaman desteğe hazırız”

Kartal Belediyesi ile özel sektör arasında var olan uyum ve iş birliğinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artarak devam edeceğini belirten Başkan Yüksel, Kartal’da yatırım yapmak isteyen kişi ve kurumlara yardımcı olmak için Kartal Belediyesi olarak her zaman hazır olduklarını vurguladı.

Siemens Türkiye CEO’su Hüseyin Gelis de Başkan Gökhan Yüksel’in nazik ziyaretinden dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek kendisine teşekkür etti ve Kartal’a artı değer kazandıracak çalışmalar için her zaman işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.