banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
CHP’li belediyede grev kapıda
CHP’li belediyede grev kapıda
Konut fiyatları yüzde 96,4 arttı
Konut fiyatları yüzde 96,4 arttı
Yüksek Hızlı Tren Seferlerine Zam Geldi!
Yüksek Hızlı Tren Seferlerine Zam Geldi!
Kaldırımda son bulan 3 saniyelik drift, sosyal medyayı salladı
Kaldırımda son bulan 3 saniyelik drift, sosyal medyayı salladı

Kartal Belediyesi’nden “23 Nisan” organizasyonu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl Kartal’da eşi benzeri görülmemiş coşku ve Kartal Belediyesi’nin organize ettiği büyük bir etkinlik programı ile kutlanacak. İlçenin 13 farklı noktasında düzenlenecek olan; konserlerden birbirinden farklı atölye etkinliklerine, palyaço gösterilerinden şişme oyun parklarına, unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarından sihirbaz, animasyon, jonglör, tahta bacak, canlı heykel gösterilerine kadar daha birçok sürpriz etkinlik ile Kartallı çocuklar, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kendilerine armağan ettiği bayramın heyecanını, doyasıya yaşayacak. Kartal Belediyesi’nin kardeş ülkelerinden kutlamalara katılacak çocuklarla da 23 Nisan çocuk şenliklerinin eski ruhu, Kartal’da yeniden yaşatılacak.

İSTANBUL 18.04.2022, 10:25
Kartal Belediyesi’nden “23 Nisan” organizasyonu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl Kartal’da eşi benzeri görülmemiş coşku ve Kartal Belediyesi’nin organize ettiği büyük bir etkinlik programı ile kutlanacak. İlçenin 13 farklı noktasında düzenlenecek olan; konserlerden birbirinden farklı atölye etkinliklerine, palyaço gösterilerinden şişme oyun parklarına, unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarından sihirbaz, animasyon, jonglör, tahta bacak, canlı heykel gösterilerine kadar daha birçok sürpriz etkinlik ile Kartallı çocuklar, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kendilerine armağan ettiği bayramın heyecanını, doyasıya yaşayacak. Kartal Belediyesi’nin kardeş ülkelerinden kutlamalara katılacak çocuklarla da 23 Nisan çocuk şenliklerinin eski ruhu, Kartal’da yeniden yaşatılacak.

Kartal Belediyesi, Covid-19 pandemisi nedeni ile iki senedir bayram coşkusunu sokaklarda yaşayamayan çocuklar için bu yıl her bir saniyesi dolu dolu ve renkli etkinliklere sahne olacak muhteşem bir kutlama programı organize etti.

Kartal’ın 13 noktası şenlik alanına dönüşecek

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, Kartal Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen kortej yürüyüşü ile başlayacak. Saat 13.00’da başlayacak olan yürüyüş, Ankara Caddesi girişinden başlayıp Kartal Meydanı’nda tamamlanacak.

Kartal Meydanı, İbrahim Doğan Parkı, Atatürk Parkı, Kardelen Parkı, Komşuluk ve Dayanışma Meydanı, Gümüşpınar Parkı, Soğanlık Kültür Merkezi, Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Yakacık Kültür Merkezi, Yakacık Bayram Demirkol Parkı, Gökkuşağı Parkı, Mehmet Ali Büklü Parkı ve Fatih Boylan Parkı olmak üzere kentin 13 noktası ise 13.00-17.00 saatleri arasında şenlik alanına dönüşecek.

Mahalle ve Sokak Şenlikleri’nde; yüz boyama, maske, baskı, rüzgârgülü, ritim, taş boyama, kum boyama, seramik ve çömlek, kitap ayracı gibi pek çok etkinlik atölyesinin yanı sıra; palyaço, sihirbaz, jonglör, tahta bacak, animasyon, canlı heykel, masal kahramanları gösterileri ile unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları, selfie box ve şişme oyun parkları yer alacak. Çocuklar ayrıca etkinlikler boyunca patlamış mısır ve pamuk şeker ikramından faydalanacak.

Farklı ülkelerden gelen 102 çocuk ile Kartal’da eski şenlikler yeniden yaşatılacak

Kartal Meydanı’ndan da devam edecek etkinlikler çerçevesinde saatler 13.30’u gösterdiğinde ise “23 Nisan” konulu Ödüllü Şiir Okuma ve Resim Yarışması’nda dereceye giren çocuklara ödülleri verilecek. Kreş öğrencilerinin jimnastik gösterileri, Kartal Belediyesi Sanat Akademisi öğrencilerinin ise müzik dinletilerinin yanı sıra; programda halk oyunları, piyano ve sihirbaz gösterileri yer alacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Kartal Belediyesi’nin kardeş şehirleri; Bulgaristan-Ardino, Bulgaristan- Sitovo ve ayrıca Sjenica-Sırbistan, Kıpçak Belediyeleri ile Gagauzya Özerk Cumhuriyeti’nden refakatçileri ile gelerek Kartal’ı ziyaret eden çocuklar da Kartal Meydanı’nda düzenlenen kutlama programına katılarak “102 Çiçek Çocuk” gösterisini sunacak.

Kutlamaların finali Onur Erol konseri ile yapılacak

Her saati ayrı bir etkinlik ile dolu olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının finali ise çocukların çok sevdiği Onur Erol’un konseri ile yapılacak. 23 Nisan Cumartesi günü saat 17.00’da verilecek olan konserde çocuklar Onur Erol şarkıları ile bayram coşkusunu doyasıya yaşayacak.

“Büyük bir kutlama programı ile çocuklarımıza verdiğimiz sözü tutuyoruz”

Covid-19 pandemisi sebebi ile iki senedir çocukların mahallelerde buluşup bayram sevincini doyasıya yaşayacağı bir program düzenleyemediklerini dile getiren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Çocuklarımıza sözümüz vardı. Pandemi koşullarında iki yıldır bayramlarını hak ettikleri gibi kutlayamadılar. Gökhan ağabeyleri olarak onlara büyük bir kutlama sözü vermiştim. Kartal’ın 13 farklı noktasında düzenleyeceğimiz Mahalle Şenlikleri ile verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz. Tüm gün boyunca bir etkinlikten diğerine katılsınlar, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kendilerine armağan ettiği bayramı büyük bir coşku ve neşe ile kutlasınlar. Barış; öncelikli olarak çocuklarımızın yüreklerinde yaşasın diye özlediğimiz eski buluşmalarımız da olacak. Kardeş kentlerimizden gelecek olan 102 çocuğumuz ile Kartallı çocuklarımız bir araya gelecek, barış ve kardeşlik mesajı verecek” diyerek tüm Kartallıları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine davet etti.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 18 Nisan 2022
İmsak 04:41
Güneş 06:14
Öğle 13:09
İkindi 16:53
Akşam 19:53
Yatsı 21:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Sivasspor 33 42
13. Kayserispor 33 42
14. Galatasaray 32 41
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 31 63
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 30 54
5. Eyüpspor 31 51
6. Erzurumspor 30 50
7. Manisa Futbol Kulübü 31 43
8. Samsunspor 30 43
9. Adanaspor 31 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Altınordu 31 38
14. Menemen Belediyespor 30 36
15. Denizlispor 30 36
16. Kocaelispor 30 36
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 30 31
19. Balıkesirspor 30 12
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 32 57
5. M. United 32 54
6. Arsenal 31 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 30 40
10. Brighton 32 40
11. Brentford 33 39
12. Southampton 32 39
13. Crystal Palace 31 37
14. Newcastle 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 31 25
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 75
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 32 60
4. Atletico Madrid 32 60
5. Real Betis 32 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 32 49
8. Athletic Bilbao 32 45
9. Osasuna 32 44
10. Valencia 32 42
11. Celta Vigo 32 39
12. Espanyol 32 39
13. Elche 32 35
14. Rayo Vallecano 31 34
15. Getafe 32 32
16. Granada 32 29
17. Mallorca 32 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 32 25
20. Deportivo Alaves 32 25
parçalı bulutlu