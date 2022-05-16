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Kartal Belediyesi’nden 19 Mayıs ruhuna özgü kutlama

Kartal Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı birbirinden farklı etkinliklerle kutlayacak. “Spora Adım At, Kartal’a Hareket Kat” sloganıyla gerçekleştirilecek etkinler ile 7’den 70’e herkes bu coşkuyu doyasıya yaşayacak.

İSTANBUL 16.05.2022, 11:08
Kartal Belediyesi’nden 19 Mayıs ruhuna özgü kutlama

Kartal Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı birbirinden farklı etkinliklerle kutlayacak. “Spora Adım At, Kartal’a Hareket Kat” sloganıyla gerçekleştirilecek etkinler ile 7’den 70’e herkes bu coşkuyu doyasıya yaşayacak.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. Yılı kutlamaları 16-17-18 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan etkinlikler ile bir şölen gibi kutlanacak.

Kartal Meydanı’nda yapılacak olan kutlamalar çerçevesinde plaj voleybolu, basketbol, ayak tenisi, savunma sporları gösterileri ve çeşitli simülasyon etkinlikleriyle birlikte Yakacık Bayram Demirkol Parkı’nda da yağlı güreş müsabakaları gerçekleştirilecek.

Başkan Gökhan Yüksel : “19 Mayıs coşkusunu birlikte yaşayalım”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’de 19 Mayıs kutlamalarına başta gençler olmak üzere tüm Kartallı komşularını davet ederek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün -‘Ben, sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim.” sözünü ilke edinerek bu yılki 19 Mayıs kutlamalarımızı Kartal Meydanı’nda ve Yakacık Bayram Demirkol Parkı’nda yapacağız. 19 Mayıs coşkusunu bir arada yaşamanın yanı sıra spora ve sporcularımıza verdiğimiz değer ile birlikte yapılacak olan gösteri maçlarını da büyük bir keyifle izleyeceğiz. Tüm Kartallı komşularımızı 19 Mayıs’ın gururunu ve coşkusunu yaşamak üzere etkinliklerimize davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kartal Meydanı gösteri maçlarına sahne olacak

Kartal ilçesi sınırlarında bulunan okullar arasında plaj voleybolu, basketbol ve ayak tenisi branşlarında turnuvalar düzenlenecek. Dereceye girecek okullara kupa ve madalya takdimi yapılacak. Kartal’da faaliyet gösteren spor kulüplerinin basketbol ve ayak tenisi branşları da etkinliklerde gösteri maçı yapacak. Ayrıca profesyonel plaj voleybolu takımlarının da katılım sağlayacağı etkinliklerde savunma sporları dostluk müsabakaları da gerçekleştirilecek. Kübalı dans grubunun sahne şovları da etkinlikler çerçevesinde yerini alacak.

19 Mayıs Kupası Yağlı Güreşleri Yakacık Bayram Demirkol Parkı’nda yapılacak

Kartal Belediyesi, 19 Mayıs etkinleri çerçevesinde 21 Mayıs Cumartesi günü de yağlı güreş turnuvasına ev sahipliği yapacak. 19 Mayıs Kupası Yağlı Güreşleri, Yakacık Bayram Demirkol Parkı’nda 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Türkiye’nin ünlü pehlivanları Recep Kara, İsmail Balaban, Şaban Yılmaz ve Abdullah Güngör başta olmak üzere birçok pehlivan yağlı güreşlere katılım sağlayacak.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Şöleni programı

16 Mayıs Pazartesi

Saat 10.00 açılış

Saat:10.15 plaj voleybolu okullar arası turnuva başlaması (12 takım)

Saat:10.15 basketbol okullar arası turnuva başlaması (16 takım)

Saat:10.15 ayak tenisi okullar arası turnuva başlaması (16 takım)

Saat:10.15 simülasyon oyunlarının başlaması

Saat:15.00 plaj voleybolu kulüpler arası turnuva başlangıcı (8 takım)

Saat: 15.00 basketbol kulüpler arası turnuva başlangıcı (12 takım)

Saat:15.00 ayak tenisi kulüpler arası turnuva başlangıcı (16 takım)

Saat 15.30 Küba gösteri gurubu sahne şovları

Saat:17.00 savunma sporları başlangıcı

Saat 17.30 Belediye Başkanının konuşması

20.00 program bitişi

17 Mayıs Salı

Saat:10.00 plaj voleybolu okullar arası turnuvanın devam eden maçları (12 takım)

Saat:10.00 basketbol okullar arası turnuvanın devam eden maçları (16 takım)

Saat:10.00 ayak tenisi okullar arası turnuvanın devam eden maçları (16 takım)

Saat:10.00 simülasyon oyunlarının başlaması

Saat:15.00 plaj voleybolu kulüpler arası turnuvanın devam eden maçları (8 takım)

Saat: 15.00 basketbol kulüpler arası turnuvanın devam eden maçları (12 takım)

Saat:15.00 ayak tenisi kulüpler arası turnuvanın devam eden maçları (16 takım)

Saat:17.00 savunma sporları

20.00 program bitişi

18 Mayıs Çarşamba

Saat:10.00 plaj voleybolu okullar arası final maçları

Saat:10.00 basketbol okullar arası final maçları

Saat:10.00 ayak tenisi okullar arası final maçları

Saat:10.00 simülasyon oyunlarının başlaması

Saat:15.00 plaj voleybolu kulüpler arası final maçları

Saat: 15.00 basketbol kulüpler arası final maçları

Saat:15.00 ayak tenisi kulüpler arası final maçları

Saat:17.00 savunma sporları

20.00 program bitişi

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