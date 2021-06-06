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Kartal Belediyesi’den LGS öncesi okullarda maske, su ve dezenfektan ikramı

Kartal Belediyesi Lise Geçiş Sınavına (LGS) girecek öğrenciler için ilçede belirlenen sınav merkezlerinin önlerinde stantlar kurdu. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da salgın koşullarında gerçekleşen sınav öncesinde öğrencilere maske, su ve dezenfektan ikramında bulunuldu.

İSTANBUL 06.06.2021, 13:51
Kartal Belediyesi’den LGS öncesi okullarda maske, su ve dezenfektan ikramı

Kartal Belediyesi Lise Geçiş Sınavına (LGS) girecek öğrenciler için ilçede belirlenen sınav merkezlerinin önlerinde stantlar kurdu. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da salgın koşullarında gerçekleşen sınav öncesinde öğrencilere maske, su ve dezenfektan ikramında bulunuldu.

Ortaokulu bitirip liseye adım atacak olan öğrencilerin heyecanına ortak olan Kartal Belediyesi personeli, sık sık sosyal mesafe ile ilgili uyarılarda bulundu. Kartal’ın farklı bölgelerinde bulunan 8 okulun önünde stant kuran görevliler, öğrencilere ve ailelerine su ve maske dağıtırken Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in de başarı dileklerini kendilerine iletti.

Vatandaşların ve öğrencilerin ellerini virüse karşı dezenfekte etmeleri için dezenfektan ikramında da bulunulurken sabah erken saatlerden itibaren stant kuran görevliler, öğrencilerin sınava girmesinin ardından gün boyunca ailelere su ikramında bulundu.
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