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Kartal Belediyesi Sanat Akademisi yüz yüze eğitimlerine başladı

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi, pandemi dolayısı ile uzun süredir eğitimlerine online olarak devam eden genç yetenekler için yüz yüze eğitimlerine başladı. Akademinin “Müzik” bölümünde 3 yıllık eğitimlerine devam eden öğrenciler, sosyal mesafe ve pandemi kurallarının uygulandığı dersliklerde sezonun ilk provasını yaptı.

İSTANBUL 13.10.2021, 09:43
Kartal Belediyesi Sanat Akademisi yüz yüze eğitimlerine başladı

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi, pandemi dolayısı ile uzun süredir eğitimlerine online olarak devam eden genç yetenekler için yüz yüze eğitimlerine başladı. Akademinin “Müzik” bölümünde 3 yıllık eğitimlerine devam eden öğrenciler, sosyal mesafe ve pandemi kurallarının uygulandığı dersliklerde sezonun ilk provasını yaptı.

Kartallı çocuk ve gençlerin yetenekli oldukları sanat alanında branşlaşabilmeleri, tercih ettikleri branş ile ilgili sanatsal görüşlerini geliştirip yetkinleşebilmelerini sağlamak amacıyla Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde faaliyetlerine devam eden Kartal Belediyesi Sanat Akademisi, pandeminin sebep olduğu aranın ardından, yüz yüze eğitimlerine yeniden başladı.

“Müzik Bölümü”nde 255 genç yetenek eğitim alıyor

Akademinin “Müzik” bölümünü oluşturan; piyano, gitar, çello, yan flüt, perküsyon, keman, viyola ve koro branşlarında 3 yıllık bir eğitimden geçen 7-15 yaş aralığındaki 255 öğrenci, pandemi kurallarına uygun olarak yapılan yüz yüze eğitimlere başladı.

Sezonun ilk provası ise Gençlik Senfoni Orkestrası branşında eğitim alan öğrenciler ile yapıldı. Ünlü keman virtüözü, besteci, akademisyen Prof. Dr. Cihat Aşkın’ın müzik direktörlüğünü yaptığı Gençlik Senfoni Orkestrası’nın ilk dersi de yine Cihat Aşkın tarafından verildi.

Pandemi şartlarının müsaade ettiği ölçüde devam edecek olan eğitimlerde öğrenciler ayrıca verilen eğitimlerin yanı sıra; masterclass, seminer programları, ulusal-uluslararası sanat yarışmaları, sanat fuarları gibi etkinliklere de katılabiliyor.

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