Kartal Belediyesi kreşlerinde karne heyecanı

Kartal Belediyesi, bünyesindeki 15 kreşte eğitim alan minik öğrenciler için mezuniyet ve karne töreni organize etti.

2021-2022 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte Kartal Belediyesi Kreşler Müdürlüğü kreşlerinde karne heyecanı yaşandı. Belediyenin kreşlerinde eğitim gören minikler, aileleriyle birlikte karne dağıtımı etkinliğine katıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve belediye başkan yardımcıları da 15 kreşin tamamında miniklerin heyecanına ortak oldu.

Karnelerini Başkan Gökhan Yüksel’in elinden alan öğrenciler hem karnelerine kavuşmanın hem de mezun olmanın sevincini yaşadı. Müzikler eşliğinde eğlenen minik öğrenciler, yılsonu karne etkinliğini büyük bir coşku ile kutladı.

Minik kreş öğrencileri yılsonu karnelerini alırken, daha büyük yaş grubundakiler ise mezuniyet heyecanı yaşadı. Kreşlerden mezun olup ilkokula adım atacak öğrencilerin velileri de sevinç ve hüznü bir arada yaşadı.

Başkan Yüksel minik öğrencileri tebrik etti

Minik öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, törende kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Yüksel konuşmasında, “Türkiye’nin en çok kreşine sahip olan belediyesi olarak 15 kreşimizde karne töreni gerçekleştirdik. Karne heyecanını paylaştığımız miniklerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik eder, başarılı bir eğitim hayatı dilerim” ifadelerini kullandı.