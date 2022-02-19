Kartal Belediyesi kreş öğrencileri sağlık taramasından geçti

Kartal’da koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında başarılı çalışmalar yürüten Kartal Belediyesi, gelecek nesillerin sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürebilmesi amacıyla ücretsiz sağlık taramalarına devam ediyor. Hastalıkların erken tespit ve önlemi kapsamında Kartal Belediyesi’ne bağlı 15 kreşte eğitim gören miniklere yönelik ‘Diyabet ve Göz Taraması’ gerçekleştirildi.

Kreşlerde eğitim gören miniklere, ailelerinden alınan izin çerçevesinde kan şekeri ölçümü ve göz muayenesi yapıldı. Sağlık taramasından önce uzmanlar tarafından kreşli çocuklara sağlık taramasının önemi ve sağlık taraması sırasında neler yapılacağı hakkında bilgi verildi.

Kreşli minikler ilk olarak diyabet taramasından geçti.

Çocukluk yaşlarında da etkili olan yüksek ve düşük kan şekeri oranlarını tespit etmeyi amaçlayan diyabet taraması, Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü tarafından her yıl tekrarlanıyor.

Kreşli minikler daha sonra öğretmenleri eşliğinde göz taramasının yapılacağı hastaneye giderek burada da detaylı bir muayeneden geçti. Yapılan muayenede miniklerin gözleri, özel bir tetkik cihazı ile incelendi.

Yaklaşık 1,5 saat süren taramanın ardından çocuklar, eğitim aldıkları kreşlere geri döndü.

Taramaya katılan miniklerin göz ve diyabet durumları ile ilgili rapor ise ailelerine kreşler aracılığıyla bildirilecek.