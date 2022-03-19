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Kartal Belediyesi karla mücadele ekipleri mesaiye devam ediyor

Kartal Belediyesi, İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışına karşı ilçe genelinde Perşembe gününden itibaren çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İSTANBUL 19.03.2022, 15:19
Kartal Belediyesi karla mücadele ekipleri mesaiye devam ediyor

Kartal Belediyesi, İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışına karşı ilçe genelinde Perşembe gününden itibaren çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Ekipler, ilçede karın etkili olduğu bölgelerde küreme, tuzlama ve ana arterlerde buzlanma riskine karşı, solüsyon çalışmalarına aralıksız devam ederken; sahil bandında, sokaklarda ve ormanlık alanlardaki sokak hayvanlarını da unutmuyor. Belirlenen program dâhilinde sokak hayvanları için besleme çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, 24 saat kar mesaisinde

Kartal Belediyesi, tüm ilçeyi etkisi altına alan kar yağışına karşı önlemlerini aldı. Afet Koordinasyon Merkezi’ni, Karla Mücadele Merkezi yapan Kartal Belediyesi; Fen İşleri, Temizlik İşleri, Destek Hizmetleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü’nün alanda yaptığı çalışmaları buradan takip ediyor.

Karla mücadele kapsamında ilçe genelinde kar küreme, yol açma, tuzlama ve solüsyon çalışmaları gerçekleştiriliyor. İlçede 24 saat aralıksız süren çalışmalarda Kartal Belediyesi sahada görev yapan personel sayısını, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullardan dolayı 7/24 çalışma esasına göre 500 personelle yürütürken, iş makinası sayısını da 100 araca çıkardı.

Ekiplerin karla mücadele çalışmaları kapsamında cadde, sokak ve meydanlarda yaklaşık 600 ton tuz kullanıldı.

KİMER’e gelen 800 çağrı cevaplandırıldı

Ekipler, rutin yol açma ve kar temizleme çalışmalarının yanında, Kartallı vatandaşlar tarafından Komşu İletişim Merkezi’ne (KİMER ) iletilen şikâyet ve talepler ise eş zamanlı olarak ekiplere bildirilerek acil müdahalelerle gideriliyor. 7/24 esasına göre çalışan Komşu İletişim Merkezi (KİMER), 800 acil çağrıyı cevaplandırırken; vatandaşlardan gelen; yolda kalma, tuzlama, ağaç devrilmesi, hasta nakli, ambulans talebi gibi acil ihtiyaçları içeren 458 başvuru ise ekiplere eş zamanlı olarak ulaştırılarak vatandaşların sorunları çözüme kavuşturuldu.

Sokak hayvanları unutulmadı

Kar yağışının artması ile sokakta, sahil bandında ve ormanda yaşayan sokak canlarının yiyecek ve su bulma sıkıntısı karşısında alanda çalışan Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise Perşembe gününden bu yana toplamda 120 kilo kedi-köpek maması dağıtırken, sularla doldurdukları kapları da hayvanların öbekleştiği noktalara yerleştirdi.

Başkan Gökhan Yüksel’den Kartallılara önemli uyarılar

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de hem yoğun bir şekilde çalışan ekibine destek vermek hem de çalışmaları ve alınan önlemleri yerinde incelemek amacıyla ilçenin çeşitli mahallelerindeki karla mücadele noktalarını ziyaret etti. Burada ekiplerden çalışmalarla ilgili son durumu alan Başkan Gökhan Yüksel incelemelerinin ardından Kartal Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’ne geçti. Merkezin salonunda; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya gelen Kartal Belediye Başkanı, burada da ‘Afet Koordinasyon’ toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipleri, Afet Koordinasyon Merkezi’nde ziyaret ederek her birine verdikleri emeklerden dolayı teşekkür eden Başkan Yüksel, “Kartal Belediyesi olarak karla mücadele çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Kartallı komşularımızın, bu süreçte zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını, çıkıyorlarsa da don ve buzlanma riskine karşı kar lastiği veya zincir kullanmalarını, sokakta yaşayan can dostlarımızı unutmamalarını, kapılarının önüne bir kap mama ve su koymalarını istiyoruz. Herhangi bir sorunla karşılaştıkları takdirde de, ‘444 4 578’ telefon hattını arayarak Komşu İletişim Merkezi’nden bizlere ulaşabilirler” ifadelerini kullandı.

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