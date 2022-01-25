Kartal Belediyesi, karla mücadele çalışmalarına 7/24 devam ediyor

Kartal Belediyesi, İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışına karşı ilçede alarma geçti. Ekipler, ilçede kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ederken, sokak hayvanlarını da unutmuyor.

Kartal Belediyesi, ilçe merkezinde 3-7 santim, yüksek bölgelerde ise 10-15 santimi bulan ve tüm ilçeyi etkisi altına alan kar yağışına karşı alarma geçti. Fen İşleri, Temizlik İşleri, Destek Hizmetleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü’nün ortak olarak yürüttüğü çalışmalarda, kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

500 personel, 50 karla mücadele aracı görev başında

İlçede 24 saat aralıksız süren çalışmalarda Kartal Belediyesi sahada görev yapan personel sayısını yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullardan dolayı 500 personele çıkartırken, iş makinesi sayısını da 50 araca çıkardı. Kartal Belediyesi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları kapsamında cadde, sokak ve meydanlarda yaklaşık bin ton tuz kullanıldı. Ekipler, rutin yol açma ve kar temizleme çalışmalarının yanında, Kartallı vatandaşların Komşu İletişim Merkezi’ne gelen ihbar ve taleplerine de acil müdahalelerini de sürdürüyor.

KİMER Kartallıları yalnız bırakmıyor

7/24 çalışma esasına göre çalışan Komşu İletişim Merkezi (KİMER) 1852 acil çağrıyı cevaplandırırken; yolda kalma, tuzlama, ağaç devrilmesi, hasta nakli, ambulans talebi gibi acil ihtiyaçları içeren bin 216 başvuruyu ekiplere eş zamanlı olarak ulaştırarak sorunların çözümünü başarı ile sonuçlandırdı.

Sokak hayvanları unutulmadı

Kar yağışının artması, sokakta ve ormanda yaşayan hayvanların yiyecek bulma sıkıntısı karşısında alanda çalışan Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler iki gün içinde toplamda 180 kilo kedi-köpek mama dağıtımı gerçekleştirdi.

Başkan Gökhan Yüksel’den Kartallılara ‘trafiğe çıkmayın’ çağrısı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kar mesaisini aralıksız sürdüren ekiplere teşekkür ederek; “Kartal Belediyesi, karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekiplerimizin çalışmaları sayesinde, şu ana kadar ilçemizde ciddi bir sorunla karşılaşmadık. Kartal’da 165 cadde, 5 bulvar ve 1 meydanımız tamamen açıldı. İlçemizde bulunan 2 bin 500 sokağın yüzde 60’ında yolları açtık. Yolda mahsur kalan 32 araç ve 108 komşumuzu kurtardık. 3 komşumuza da konaklama yeri sağladık. Kartallı komşularımızın, bu süreçte zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını ve evde kalmalarını temenni ediyoruz. Herhangi bir sorunla karşılaştıkları takdirde de, ‘444 4 578’ telefon hattı üzerinden Komşu İletişim Merkezi’nden bizlere ulaşabilirler” ifadelerini kullandı.