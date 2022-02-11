Kartal Belediyesi Kadın Emeği Pazarı 14 Şubat teması ile açıldı

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün desteklediği Kadın Emeği Pazarı; Hamam Sokak’ta 14 Şubat Sevgililer Günü teması ile açıldı.

Kartal Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi tarafından kurulan ve her hafta 4 gün boyunca açık olan Kadın Emeği Pazarı, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle renkli bir açılışa ev sahipliği yaptı. Kırmızı balonlar, kalpler ve aşkı simgeleyen canlı manken ile açılışı gerçekleştirilen Pazar, 14 Şubat tarihine kadar açık kalacak.

Kadınların el emeği göz nuru verdiği ürünlerin değerlendirildiği pazara destek vererek ahşap stantları yaptıran Kartal Belediyesi, etkinlik boyunca maske ve dezenfektan desteği sağladı. Pamuk şeker ikramının da yapıldığı pazarda takıdan, zeytinyağına, eldivenden eşarba pek çok farklı ürün satışa sunuldu. Eros’u simgeleyen bir mankenin gerçekleştirdiği gösteri de büyük ilgiyle karşılandı. Aşk oklarını fırlatmaya hazır bir şekilde heykel gibi duran manken ile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar bu anları cep telefonları ile kaydetti.

Kartal’da kadınlara ve projelerine tam destek

Kadın Emeği Pazarı’nı ziyaret eden Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Enif Yavuz Dipşar, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle farklı bir tema ile açılan ve 20 stant bulunan pazarda pek çok seçeneğin olduğunu belirtti. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in isteği doğrultusunda Kartal’da kadınlara ve onların farklı projelerine destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Bu gibi projeler ile kadınların daha fazla hayata katılımlarının sağlandığı ifade eden Dipşar, eşini, sevgilisini ve sevdiği insanları mutlu etmek isteyenleri pazara davet ettiklerini sözlerine ekledi.