Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü’ne moral ziyareti

Kartallı vatandaşların gururu, Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu’nun düzenlediği Futbol 1’inci Lig Türkiye Elemeleri’ne katılmaya hazırlanıyor. Kartal Belediyesi yöneticileri, soğuk havaya rağmen turnuvaya sıkı bir şekilde hazırlanan kulüp oyuncularıyla bir araya gelerek moral ziyareti gerçekleştirdi.

Kartallılar’ın kalbi, İşitme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü ile birlikte atacak

Ziyarette, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Arda Savaş hazır bulundu. Başkan Yardımcısı Adem Uçar, ziyaret boyunca oyuncuların antrenman çalışmalarını izleyerek, turnuva öncesi yapılan hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

Başkan Yardımcısı Adem Uçar’dan genç oyunculara teşekkür

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, genç oyunculara teşekkür ederek; “Haftalardır, soğuk havaya rağmen gece gündüz demeden, Türkiye çapında gerçekleşecek bu büyük turnuvaya hazırlanıyorsunuz. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Turnuvada, tüm Kartallılar ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in kalbi sizlerle birlikte olacak. Tüm kulüp yöneticilerimize, emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Kartal Belediyesi olarak, sporun her alanını desteklemeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Futbol 1’inci Lig Türkiye Elemeleri, 24 takımın katılımıyla 17 Şubat 2022’de Sakarya’da düzenlenen müsabakalar ile başlayacak.