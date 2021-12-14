Kartal Belediyesi eski başkanlarından Mehmet Ali Büklü mezarı başında anılacak

Kartal Belediyesi eski başkanlarından merhum Mehmet Ali Büklü, ölümünün 26. yılında Soğanlık Mezarlığı’ndaki kabri başında anılacak.

Kartal’da 1975-1980 ve 1989-1994 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini yapan Mehmet Ali Büklü, ölüm yıl dönümünde anılacak. Kartal Belediyesi, Mehmet Ali Büklü için 16 Aralık 2021 Perşembe günü saat 11.00’de mezarı başında bir anma töreni düzenleyecek.