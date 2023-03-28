Kartal Belediyesi deprem bölgesi Hatay’da iftar yemeği vermeye devam ediyor

Kartal Belediyesi, 11 ili vuran büyük deprem felaketinin ardından Hatay’da yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Depremin ilk gününden itibaren gerek arama-kurtarma, gerekse yardım tırlarıyla bölgeye destek olan Kartal Belediyesi, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar yemeği vermeye devam ediyor. Vatandaşlar Hatay’da iftar sofralarında bir araya geliyor.

Kartal Belediyesi ekipleri, Ramazan ayının bereketini yansıtan kardeşlik sofralarını bu kez depremden etkilenen vatandaşlar için Hatay’da kurdu. Kartal Belediyesi tarafından deprem bölgesinde kurulan Afet Koordinasyon Merkezi’nde hazırlanan iftar yemekleri, mobil ikram araçları ile vatandaşlara ikram ediliyor. Ramazan ayı öncesi bölgede günlük 3 öğün yemek hizmeti veren Kartal Belediyesi ekipleri, Ramazan ayının başlaması nedeniyle de iki farklı noktada iftar yemeği vermeye başladı. Ramazan ayı boyunca devam edecek olan iftar yemeğinin verildiği noktalarda masa ve sandalye kurarak sofra hazırlayan ekipler, diğer öğünlerde de yemek dağıtımını aksatmıyor.

Günlük yaklaşık 3 bin 500 kişiye yemek ikramı yapan Kartal Belediyesi ekipleri ayrıca köylere erzak dağıtımı yapmaya da devam ediyor. Bölgede en ücra köylere bile yardım ulaştıran ekipler gelen taleplere göre hareket ederek Ramazan kolilerini depremzedelere ulaştırıyor.