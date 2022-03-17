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Kartal Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümünde bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapacak

Kartal Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 107’nci yıl dönümünde ilçe genelinde bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapacak.

İSTANBUL 17.03.2022, 09:42
Kartal Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümünde bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapacak

Kartal Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 107’nci yıl dönümünde ilçe genelinde bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapacak.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde, Çanakkale destanı ve kahraman askerlere ait eşyalar ve mühimmatın yer aldığı ‘Savaş Eserleri Sergisi’nin’ açılışı yapılacak. Ayrıca, “Toprak Uğrunda Ölen Varsa Vatandır. 1915 Bir Halk Müzikali”, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

‘Savaş Eserleri Sergisi’ ziyaretçilerini bekliyor

Koleksiyoner Seyit Ahmet Sılay’ın, 15 yıl boyunca topladığı Kurtuluş Savaşı harp malzemeleri, Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümünde bir sergi ile Kartal Belediyesi Sahil Hizmet Binası’nda açılacak.

Kültür Bakanlığı’na bağlı kayıtlı ‘Korunması Gerekli Taşınır Kültür Varlıkları’ koleksiyoneri olan Sılay’ın, Çanakkale destanı ve kahraman askerlere ait eşyalar ve mühimmatın yer aldığı Savaş Eserleri Sergisi’nin açılışı 18 Mart Cuma günü saat 09.30’da gerçekleştirilecek.

1967 yılında Ankara’da doğan, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Grafik Bölümü’nü bitirerek Müze Pedagojisi üzerine tez yazan Seyit Ahmet Sılay’ın 1995 yılında Çanakkale’ ye bir ziyareti ve muharebe sahasında bulduğu bir mermi ile başlayan Çanakkale serüveni; bugün büyük bir koleksiyona dönüştü. Çanakkale muharebelerinde kullanılmış, gerek Türk ordusunun, gerekse itilaf askerlerinin, silahları, mühimmatları, kişisel eşyaları, mektupları, günlükleri, hatıratları ise koleksiyonunun en önemli parçalarını oluşturuyor. Sılay’ın ‘Allahaısmarladık - Çanakkale Savaşı’nda Bir Şehidin Günlüğü’ isimli bir kitabı da bulunuyor.

Çanakkale Savaş Eserleri Sergisi, 18 Mart-18 Nisan tarihleri arasında Kartal Belediyesi Sahil Hizmet Binası’nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

‘Toprak Uğrunda Ölen Varsa Vatandır. 1915 Bir Halk Müzikali’ Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde sahnelenecek

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde, “Toprak Uğrunda Ölen Varsa Vatandır. 1915 Bir Halk Müzikali” de Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Yönetmenliğini Koray Erkök, senaryosunu ve koordinatörlüğünü Akın Çakmut, sanat yönetmenliğini Gürkan Ortakale’nin yaptığı, Cemal Erdoğan’ın anlatıcılığını üstlendiği, Timur Sarıca’nın koro-orkestra şefi olarak yer aldığı müzikal 18 Mart Cuma günü saat 19.30’da izleyenleri bekliyor.

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