Kartal Belediyesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle teyakkuzda

Kartal Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen kar yağışına karşı ilgili tüm birimleriyle teyakkuza geçti. Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı bünyesinde bulunan salonda kar yağışı ile ilgili tedbirlerin ele alındığı bir toplantı gerçekleşti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminleri doğrultusunda beklenen kar yağışı için Kartal Belediyesi’nin ilgili birim müdürleri, Sivil Savunma Uzmanlığı bünyesinde bulunan salonda düzenlenen ortak toplantıda bir araya geldi. Yoğun kar yağışının gerçekleşeceği 2 gün için yapılan program doğrultusunda, 10 müdürlük tarafından 250 personel görevlendirildi.

Toplantıya Kartal Belediyesi Temizlik İşleri, Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Park ve Bahçeler, Sivil Savunma, Veteriner İşleri, Sosyal Yardım İşleri, Yapı Kontrol, Zabıta, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler birimlerinin müdürleri ile Sosyal Medya ve Komşu İletişim Merkezi’nin temsilcileri katıldı.

10 müdürlük tarafından 250 personel görevlendirildi

Yaklaşık iki saat süren toplantıda belediye birim müdürlükleri, tespit edilen olumsuzluklara yönelik anında ve ortak müdahale yürütmek için tamamladıkları çalışmalarını paylaştı. Kar yağışının yoğun olarak beklendiği 2 gün için yapılan program doğrultusunda, 10 müdürlük tarafından 250 personel, 4 tuzlama aracı, 14 iş makinası, 8 küreme aracı, 4 tuz nakil aracı, 9 saha sorumlusu görevlendirilirken, 700 ton tuz kullanılmak üzere hazır durumda.

Kartal’ın özellikle E-5 üstü riskli noktalarında 12 saatlik, 2 vardiya halinde yapılacak çalışmalar kararlaştırıldı. Soğuk havanın etkisini artırmasıyla teyakkuzda olan ekipler, kar yağışına anında müdahale edecek. Kar küreme ve tuzlama ekipleri ise yağış esnasında kapanma riski olan yollarda, 24 saat çalışmalarını sürdürecek.

Öte yandan Kartal Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından hastanelerin, nöbetçi eczanelerin, tüm dini ibadethaneler ile okulların giriş noktalarına tuz serpme işlemi gerçekleştirildiği belirtildi.