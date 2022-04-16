Kartal Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi akreditasyon belgelerini aldı

Kartal Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, aylar süren zorlu eğitim sürecinin ardından girdikleri sınavdan başarı elde ederek Kentsel Arama Kurtarma Arması ve Akreditasyon Sertifikalarını almaya hak kazandı. Sivil Savunma ekibini tebrik eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Tüm ekibimle gurur duyuyorum. Kartal Belediyesi, doğal afetlerde vatandaşların yardımına koşmaya devam edecek" dedi.

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığına bağlı personel ve belediye çalışanlarından oluşan 20 kişilik arama kurtarma ekibi, afetlerde koordinasyonu sağlamak ve etkin bir şekilde görev alabilmek için girdikleri AFAD akreditasyon sınavı sonucunda başarılı olarak akreditasyon belgesi almaya hak kazandı.

1 sene boyunca 3 modül şeklinde; “Temel Arama ve Kurtarma, Kentsel Arama ve Kurtarma İle Yüksekten ve Derinden Kurtarma” konularında teorik, pratik eğitimlerin yanı sıra çeşitli tatbikatlara tabi tutulan Kartal Belediyesi Arama Kurtarma ekibi, tüm bu eğitimlerin ardından olabilecek bir afet durumunda müdahalelerin bilinçli ve organize bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde ‘Akredite Sınavı’na girdi. Gerçekleştirilen sınavın ardından başarı elde eden ekip, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı’nda düzenlenen tören ile Kentsel Arama Kurtarma Arması ve Akreditasyon sertifikalarını aldı.

Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı, Tayyip Sabri Erdil, AFAD Başkanı Yunus Sezer ile arama kurtarma ekiplerinin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Törende hazır bulunan Kartal Belediyesi Arama Kurtarma Ekibine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Kentsel Arama Kurtarma Arması ve Akreditasyon Sertifikası takdim edildi.

Kartal Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Kartal’a gelmek üzere yola çıkmadan önce son olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret ederek fotoğraf çektirdi.

Kartal Belediyesi mağdurların yanında

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ekibi, Van depremi, İzmir depremi, Antalya Manavgat orman yangınları ve Kastamonu sel felaketi gibi pek çok afette aktif olarak rol alarak mağdurların yanında yer aldı.

Kartal Belediyesi’nin sivil savunma alanındaki çalışmaları hakkında konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Akreditasyondan dolayı tüm ekibimle gurur duyuyorum. Kartal Belediyesi, doğal afetlerde vatandaşların yardımına koşmaya devam edecek. Biz hazır bir şekilde, gönüllü bir şekilde bu çalışmaların içinde olmaya, dayanışmayı artırmaya devam etmek istiyoruz. Bu anlamda AFAD ile akredite olarak koordinasyonumuzu da artırıyoruz. Böylece doğal afetlere müdahalede daha efektif çalışma şansımız olacak.” dedi.