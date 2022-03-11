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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’den, karla mücadele ekiplerine ziyaret

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul’u ve Kartal’ı etkisi altına alan soğuk ve karlı havadan vatandaşların olumsuz etkilenmemeleri için Kartal Belediyesi tarafından yürütülen karla mücadele çalışmalarına bizzat katıldı. Kartal Belediyesi’nin karla mücadele ekiplerini ve Kartal’ın çeşitli mahallelerindeki karla mücadele noktalarını ziyaret ederek çalışmaları yerinde denetleyen Başkan Yüksel, kar yağışının ilçede günlük yaşamı aksatmaması için aralıksız çalışan ekibe teşekkür ederek, vatandaşların taleplerine cevap verdi.

İSTANBUL 11.03.2022, 12:36
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’den, karla mücadele ekiplerine ziyaret

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul’u ve Kartal’ı etkisi altına alan soğuk ve karlı havadan vatandaşların olumsuz etkilenmemeleri için Kartal Belediyesi tarafından yürütülen karla mücadele çalışmalarına bizzat katıldı. Kartal Belediyesi’nin karla mücadele ekiplerini ve Kartal’ın çeşitli mahallelerindeki karla mücadele noktalarını ziyaret ederek çalışmaları yerinde denetleyen Başkan Yüksel, kar yağışının ilçede günlük yaşamı aksatmaması için aralıksız çalışan ekibe teşekkür ederek, vatandaşların taleplerine cevap verdi.

Kar yağışı öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayarak 250 personel, 4 tuzlama aracı, 14 iş makinası, 8 küreme aracı, 4 tuz nakil aracı, 9 saha sorumlusu ile ilçe genelinde 7/24 esasına göre alarma geçen Kartal Belediyesi, kar küreme, tuzlama çalışmaları yaparak vatandaşların ev ve işyerlerine sorunsuz ulaşım sağlayabilmeleri için hummalı bir çalışma yürütüyor.

“Gayretle çalışmalarını sürdüren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de hem yoğun bir şekilde çalışan ekibine destek vermek hem de çalışmaları ve alınan önlemleri yerinde incelemek amacıyla ilçenin çeşitli mahallelerindeki karla mücadele noktalarını ziyaret etti. Burada ekiplerden çalışmalarla ilgili son durumu alan Başkan Gökhan Yüksel incelemelerinin ardından Kartal Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’ne geçti. Merkezin salonunda, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya gelen Kartal Belediye Başkanı, burada da ‘Afet Koordinasyon’ toplantısı gerçekleştirdi.

Başkan Gökhan Yüksel’in ziyaretler kapsamındaki son durağı ise Kartal Belediyesi Atölye Binası oldu. Başkan Gökhan Yüksel burada yaptığı konuşmada, "İstanbul’da beklenen yoğun kar yağışı öncesi tüm ekiplerimiz ile teyakkuz halindeydik. Kar yağışından vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi amacıyla 7/24 esasıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kartal Belediyesi ailesi, nöbetleşe bir şekilde Kartallı komşularımızın güvenliği için çalışmaya devam ediyor. Buradan büyük bir gayretle çalışmalarını sürdüren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından karla mücadele ekipleriyle beraber yemek yiyen Başkan Gökhan Yüksel, ziyaretlerini gerçekleştirdiği sırada dışarıda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti. Vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Gökhan Yüksel beraberindeki ekibe notlar aldırdı, vatandaşlardan da gerekli olmadığı sürece evden çıkmamalarını istedi.

Karla mücadele ekipleri 7/24 esasıyla çalışmalarını sürdürüyor

Kartal Belediyesi karla mücadele amacıyla 250 personel, 4 tuzlama aracı, 14 iş makinası, 4 transit, 3 adet 4X4 pikap, 8 küreme aracı, 4 tuz nakil aracı, 9 saha sorumlusu ile ana arterler ve ara yollarda kar ve buzlanmaya karşı tuzlama ve temizlik çalışmaları yapıyor.

Kartal Belediyesi karla mücadele ekipleri özellikle dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı ile birlikte buzlanmanın önüne geçebilmek için ilçe genelindeki hastane, eczane önleri ve üst geçitlerde temizleme ve tuz serpme çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler araç ve yayalar için risk teşkil eden noktalarda da yine kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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