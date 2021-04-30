Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’den ‘1 Mayıs’ mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Yüksel, “İşçilerimizin adalet ve hak arayışına dayanan bu tarihi mücadele, günümüzde de devam etmektedir. Yerel yöneticiler olarak bizler de her zaman bu mücadelenin destekçisi, işçi haklarının savunucusu ve koruyucusu olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Yüksel mesajında, “Tarih boyunca, tüm dünyada ekonomik ve toplumsal refah seviyesi işçilerimizin, emekçilerimizin omuzları üzerinde yükselmiştir. Özünde işçilerimizin adalet ve hak arayışına dayanan bu tarihi mücadele, günümüzde de devam etmektedir. Yerel yöneticiler olarak bizler de her zaman bu mücadelenin destekçisi, işçi haklarının savunucusu ve koruyucusu olmayı sürdüreceğiz.

İçinde bulunduğumuz zor günlerde başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere farklı meslek dallarından birçok yurttaşımız, emeğin, alın terinin değerini, pandemi ile mücadeleye katarak hepimize güç ve moral kazandırmıştır. Hepsine minnettarız ilçemizde de komşularımızı pandeminin etkilerinden korumak adına çaba gösteren çalışma arkadaşlarımıza, özverili çalışmaları için ne kadar teşekkür etsek azdır.

Bu duygu ve düşüncelerimle, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün ülkemizde birliğin beraberliğin artmasına vesile olmasını, dayanışma ve huzur içinde geçmesini diliyorum. Çalışma arkadaşlarımızın nezdinde tüm işçilerimizin, emekçilerimizin, yurttaşlarımızın Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.