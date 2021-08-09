Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel: “Paylaşmanın ayı Muharrem’de bir olalım”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 20 Ağustos Hicri Yılbaşı, Muharrem Ayı ve orucunun başlaması nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Gökhan Yüksel, Muharrem Ayı nedeniyle yayımladığı mesajında “Paylaşmanın, bir arada olmanın, bereketin adı olan Aşure gününü de barındıran Muharrem ayında yasımızı ve lokmamızı paylaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Gökhan Yüksel mesajında,“Paylaşmanın, bir arada olmanın, bereketin adı olan Aşure gününü de barındıran Muharrem ayında yasımızı ve lokmamızı paylaşıyoruz. Kerbela’da şehit edilen Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in torunu Hz. Hüseyin’i ( R.A. ) ve Ehl-i Beyt’ten 71 canı anmak için oruç ve matem tutan tüm canların oruçlarının, dualarının kabul olmasını temenni ediyorum. Bu ay vesilesiyle birliğimiz, dirliğimiz, dostluğumuz, kardeşliğimiz ve komşuluğumuz artsın.

Muharrem ayı sadece Alevi ve Bektaşi, Caferi yurttaşlarımız için değil, ülkemizdeki tüm inançlı insanlarımız için yas ve matem günüdür. Yezid gibi dünyevi çıkarlar ve hevesler uğruna zalimliğe yürüyenler her devirde olmuştur. Zalimler her daim unutulup giderken, zulme direnenler ise hiçbir zaman kalplerden silinmeyecektir.

Muharrem ayının birlik ve kardeşlik duygularımızın daha da gelişmesine, dünya üzerinde barış ve mutluluk tohumlarının yeşermesine vesile olmasını diliyorum. Başta Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitleri olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, asırlardan beri Hz. Peygamber ve Ehl-i Beyt sevgisi etrafında kenetlenen toplumumuzun, karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde yaşamaya devam edeceğine canı gönülden inanıyorum” ifadelerini kullandı.