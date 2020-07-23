Son Dakika
Kardeş şehrin başkanından Başkan Aydıner’e ziyaret
BAYRAMPAŞA İLE KARDEŞ ŞEHİR OLAN PINARHİSAR’IN BELEDİYE BAŞKANI İHSAN TALAY, BAŞKAN ATİLA AYDINER’E NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDU.
İSTANBUL 23.07.2020, 17:04
8
Bayrampaşa ile kardeş şehir olan Pınarhisar’ın Belediye Başkanı İhsan Talay, Başkan Atila Aydıner’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Kırklareli’nin Pınarhisar İlçe Belediye Başkanı İhsan Talay, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydıner, “Kardeş şehrimiz Pınarhisar’ın Belediye Başkanı İhsan Talay kardeşimize nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.
23°
açık
Namaz Vakti 23 Temmuz 2020
|İmsak
|03:55
|Güneş
|05:45
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:12
|Akşam
|20:37
|Yatsı
|22:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|33
|62
|3. Sivasspor
|33
|60
|4. Beşiktaş
|33
|59
|5. Galatasaray
|33
|55
|6. Alanyaspor
|33
|54
|7. Fenerbahçe
|33
|50
|8. Antalyaspor
|33
|44
|9. Gaziantep FK
|33
|43
|10. Kasımpaşa
|33
|40
|11. Göztepe
|33
|39
|12. Gençlerbirliği
|33
|36
|13. Konyaspor
|33
|36
|14. Denizlispor
|33
|35
|15. Çaykur Rizespor
|33
|35
|16. Malatyaspor
|33
|32
|17. Kayserispor
|33
|32
|18. Ankaragücü
|33
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|37
|78
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|37
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Wolverhampton
|37
|59
|7. Tottenham
|37
|58
|8. Sheffield United
|37
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|37
|53
|11. Everton
|37
|49
|12. Southampton
|37
|49
|13. Newcastle
|37
|44
|14. Crystal Palace
|37
|42
|15. Brighton
|37
|38
|16. West Ham
|36
|37
|17. Aston Villa
|37
|34
|18. Watford
|37
|34
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25