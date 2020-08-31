Karatede Türkiye 3’üncülüğü Gaziosmanpaşa’nın
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KAPSAMINDA DÜZENLENEN TÜRKİYE KULÜPLER KARATE ŞAMPİYONASI’NI GENEL KLASMANDA 3’ÜNCÜ SIRADA TAMAMLAMAYI BAŞARAN GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ, 1 ALTIN, 1 GÜMÜŞ VE 4 BRONZ MADALYA İLE EN FAZLA KÜRSÜ GÖREN TAKIM OLDU.
30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası’nı genel klasmanda 3’üncü sırada tamamlamayı başaran Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü, 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya ile en fazla kürsü gören takım oldu.
Normalleşme döneminin ardından düzenlenen ikinci karate müsabakası olan Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası, Sakarya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Fiziksel temas gerektirmeyen kata dalında düzenlenen turnuvaya 50 ilden 711 bayan, bin 33 erkek sporcu katıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında organize edilen şampiyonada minik, yıldız, ümit, genç, 21 yaş altı ve büyükler kategorilerinde madalya dağıtıldı.
Büyük Bayanlar Takım Kata’da Gaziosmanpaşa Belediyesi şampiyon
Şampiyonayı genel klasmanda 3’üncü sırada tamamlayan Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya ile kürsüye en fazla çıkan ekip olmayı başardı. Büyük Bayanlar Takım Kata dalı finalinde Sofuoğlu Karate Spor Kulübü’nü 24,82 puana karşılık 25,80 puan ile geçen Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü altın madalyanın sahibi oldu.
Kürsüye Gaziosmanpaşalı sporcular damga vurdu
Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü Yıldız Bayanlar Takım Kata’da 2’nci olarak gümüş madalyanın sahibi olurken, Minik Bayanlar Takım Kata, Ümit-Genç Bayanlar Takım Kata, Ümit-Genç Erkek Takım Kata ve Büyük Erkekler Takım Kata dallarında 3’üncü olarak kürsüde yer aldı.
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