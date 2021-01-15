Kar yağışı uyarısı ekipleri alarma geçirdi

Sultanbeyli Belediyesi kışa hazırlık için tuzlama ve küreme araçlarını hazır hale getirdi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Hüseyin Keskin, "Kar yağışı için araçlarımız ve ekibimiz hazır. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için 7/24 çalışacağız" dedi.

Sultanbeyli Belediyesi, kış ayında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için hazırlıklara başladı. Kar yağışlarına önlem olarak ilçenin yol ve kaldırımları, yayalar ve araçlar için güvenilir hale getirildi. Bu kapsamda tuzlama araçları, greyderler, kamyonlar, tonlarca tuz ve onlarca belediye çalışanı ihtiyaç anında hizmet verecek şekilde hazırlanarak çalışmalara başladı.

Öte yandan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, karla mücadele kapsamında göreve çıkmak üzere araçlarının başında hazır halde bulunan personelle bir araya geldi. Yapılan çalışmaları yerinde gören Başkan Hüseyin Keskin, Belediye personeli ile çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra kar tasıma kamyonlarından birine binerek kamyonun içini izledi ve personelden araç ile ilgili bilgiler aldı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Sultanbeyli Belediyesi ve Fen İşleri olarak hazırlıklarımızı yaptık. Arkadaşlarımızı görevlendirdik 7/24 vazifelerine devam edecekler. Araçlarımız hazırladık, tuzlama araçlarımız kar küreme araçlarımıza varana kadar tüm ekibimizle tüm araçlarımızla hep birlikte hazırız. Kar yağışında vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmalarımızı yaptık. Bu sabah kar yağışı bekliyoruz, ona göre hazırlığımızı yaptık" dedi.