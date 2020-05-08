Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak

Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının ardından günlük ortalama 150 bin yerli yabancı ziyaretçi sayısına sahip, 559 yıllık tarihi Kapalıçarşı kapatılmıştı. Normalleşme süreciyle birlikte alışveriş merkezlerinin açılması kararının ardından çarşının da yeniden ziyaretçilerine açılması gündeme geldi.

Edinilen bilgilere göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 Mart'ta tamamen ziyaretçi girişine kapatılan çarşı, 1 Haziran'da açılacak. Saat 08:00'de açılıp, 18:00'de kapıları kapatılan Kapalıçarşı'nın salgın nedeniyle 10:00 ila 16:00 saatleri arasında açık olacağı öğrenildi.