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Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak

İstanbul'da tarihi Kapalıçarşı 1 Haziran'da alışverişe açılacak. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, düzenleyeceği basın toplantısıyla detayları açıklayacak.

Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak

İstanbul'da tarihi Kapalıçarşı 1 Haziran'da alışverişe açılacak. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, düzenleyeceği basın toplantısıyla detayları açıklayacak.

08 Mayıs 2020 Cuma 14:43
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Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak

Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının ardından günlük ortalama 150 bin yerli yabancı ziyaretçi sayısına sahip, 559 yıllık tarihi Kapalıçarşı kapatılmıştı. Normalleşme süreciyle birlikte alışveriş merkezlerinin açılması kararının ardından çarşının da yeniden ziyaretçilerine açılması gündeme geldi.
Edinilen bilgilere göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 Mart'ta tamamen ziyaretçi girişine kapatılan çarşı, 1 Haziran'da açılacak. Saat 08:00'de açılıp, 18:00'de kapıları kapatılan Kapalıçarşı'nın salgın nedeniyle 10:00 ila 16:00 saatleri arasında açık olacağı öğrenildi.

Son Güncelleme: 08.05.2020 16:36
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