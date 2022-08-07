Kalamış Yaz Festivali’yle keyifli yaz akşamları devam ediyor

Kadıköy Belediyesinin düzenlediği Kalamış Yaz Festivali, ikinci ayında da sanatçı ve sanatseverleri buluşturuyor. Kalamış Atatürk Parkı’nda denize nazır, yıldızlar altında süren festival her gün binlerce ziyaretçisine görkemli sahnesiyle keyifli yaz akşamları yaşatıyor.

Sanatın en güçlü olduğu kent Kadıköy’de, Kadıköy Belediyesinin başlattığı kültür sanat hamlesi ikinci ayına girdi. Kalamış Atatürk Parkı’nda 1 Temmuz’da başlayan Kalamış Yaz Festivali, ağustos ayında da sanatseverlere tiyatro, sinema, konserlerle dolu birbirinden renkli bir program sunuyor. Festivalin spor ayağında da turnuvalara, söyleşilere, spor etkinliklerine ev sahipliği yapan festival alanı her gün binlerce ziyaretçisini ağırlıyor. Duayen müzisyenlere ev sahipliği yapan festival, bir yandan da sinemaseverlere beyazperdenin başyapıt filmlerinden oluşan ve Sinematek/Sinema Evi’nin özenle hazırladığı bir seçki sunuyor. Açık havadaki festival 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel sürpriz bir sanatçının konseriyle kapanışını yapacak. Festival alanının düzeninin sağlanabilmesi için Mobilet üzerinden 10 TL bilet alınarak katılım sağlanıyor. Dileyenlerse bilet satış seçenekleri arasında olan “sokak hayvanlarına yardım” veya “yenidoğan destek” paketini seçebiliyor.

Bu hafta şef Hakan Talu yönetiminde gerçekleşecek "Rüzgâr Uyumuş Ay Dalıyor" adlı konser, 8 Ağustos Pazartesi günü Türk Sanat Müziği meraklılarına unutulmaz bir akşam yaşatacak. Konserde ses sanatçıları İrem Şamlı, Esra İpekçioğlu, Murat Avşar ve Sait Berker’e 6 saz sanatçısı eşlik edecek. Repertuvarlarının büyük bir kısmı Kadıköylü bestekârların eserlerinden seçilen konserde eserler çok sesli ve solo olarak icra edilecek.

İsmini tango ve İstanbul’un İspanyolcası Estambul birleşiminden alan TangEsta, GENESIS Tango Dance Company dansçıları eşliğinde 9 Ağustos Salı günü sahne alıyor. Müzisyen Ortaç Aydınoğlu tarafından 2012 yılında kurulan grup, bir tango orkestrası olma özelliğini taşıyor ve Arjantin tangolarını ortantik üsluplarıyla icra ediyor. Grup ayrıca 2020 yılında Arjantin’deki tango müzik festivaline davet edilerek, burada yer alan ilk Türk orkestrası oldu.

Birçok ödülün sahibi film: Cabiria’nın Geceleri

İtalya, Fransa ortak yapımı melodramatik filmin yönetmen koltuğunda Federico Fellini oturuyor. Başrollerini Giulietta Masina, François Périer, Franca Marzi, Dorian Gray, Amedeo Nazzari’nin oynadığı film 1957 yılında beyazperdeye aktarıldı. Çok sayıda uluslararası yarışmada adaylık ve ödül elde eden film, 1958 Akademi Ödülleri’nde Yabancı Dilde En İyi Film ödülünü, 1957 Cannes Film Festivali’nde Giulietta Masina’ya En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Cabiria’nın Geceleri, 10 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00’de gösterime giriyor.

Ella Fitzgerald’ın unutulmaz ezgileriyle Ceyda Pirali ve Seher Karahan

Besteci, aranjör, piyanist Ceyda Pirali ve vokalist Seher Karahan’ın sahnesi 11 Ağustos Perşembe günü Kalamış Yaz Festivali’nde. Ceyda Pirali müzik yolculuğuna İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Piyano Bölümünde başladı. Sanatçı ayrıca Berklee College of Music’de "Film Scoring" üzerine eğitim aldı. Ceyda Pirali’ye buğulu, büyüleyici sesi ve etkileyici sahne enerjisiyle vokalist Seher Karahan eşlik edecek. Sanatçılar Ella Fitzgerald’ın unutulmaz ezgileriyle izleyicilerini Küba sokaklarına götürüyor.

Epik ve etnik öğelerden eserleriyle Dedublüman

Alternatif rock piyasasına 2012 yılında giren grup Dedublüman, 12 Ağustos Cuma günü sevenleriyle buluşuyor. Grubun epik ve etnik ögelerden beslenen çeşitli beste ve cover çalışmaları bulunuyor. Dedublüman üyeleri vokal, gitar ve yaylı tamburda Mustafa Yavuz, yaylı enstrümanlar, ud ve perküsyonda Beslim Talı, piyanoda ve gitarda Hazar Altın, basgitarda Kıvanç Kumlu ve davulda Kurthan Sarpkaya’dan oluşuyor.

Karadeniz müziğinin güçlü sesi: Ayşenur Kolivar

Kardeş Türküler projesinde ve çeşitli Karadeniz müziği projelerinde de solist olarak yer alan müzisyen Ayşenur Kolivar 13 Ağustos Cumartesi festivalde sahne alıyor. Birol Topaloğlu, Nikos Mihailidis, Kazım Koyuncu, Gökhan Birben, Yaşar Kabaoğlu ve Tanju Duru gibi isimlerle de çalışan sanatçı, 2001 yılından beri Doğu Karadeniz halk müzikleri alanında derleme ve icra çalışmaları yapan Helesa projesinde araştırmacı ve solist olarak yer alıyor.

Animasyon dünyasının benzersiz başyapıtı: Ruhların Kaçışı

Oscar ödüllü animasyon film Ruhların Kaçışı, 14 Ağustos Pazar günü yıldızlar altında perdesini açıyor. İzleyicinin sinema tarihinin en eşsiz süper kahramanlarından biriyle tanıştığı, animasyon türünün en büyük ustalarından Hayao Miyazaki’nin, efsanevi yapım şirketi Studio Ghibli çatısı altında ürettiği bu benzersiz başyapıt, sevimli ve cesur bir kız çocuğunun büyülü varlıklarla dolu fantastik bir evrende atıldığı maceraları takip ediyor.