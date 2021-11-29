Kağıthaneli sporculardan Dubai’de büyük başarı

Kağıthane Belediyesporlu milli sporcular Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir; Dubai’deki Dünya Karate Şampiyonası’nda takım ve bireyselde 2 bronz madalya birden kazanarak Türkiye’ye 2 Dünya üçüncülüğü getirdi.

Olimpiyat Oyunları’ndan sonra karatenin en büyük organizasyonlarından olma özelliğini taşıyan Dünya Büyükler Karate Şampiyonası Dubai’de yapıldı. 16-21 Kasım tarihlerinde Hamdan Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada 116 ülkeden bin 31 sporcu tatamiye çıktı. Şampiyonada Türkiye’yi 16 kategoride 21 sporcu temsil etti.

Şampiyona’da Türkiye’ye ilk madalya erkekler katada Kağıthane Belediyesporlu milli sporcu Ali Sofuoğlu’ndan geldi. Üçüncülük maçında 26.92 puan alarak İsviçreli Yuki Ujihara’yı geçen Sofuoğlu bronz madalya kazandı.

Kağıthane Belediyesporlu milli sporcular Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir’den oluşan Erkek Kata Milli Takımı Dünya Şampiyonası’nda üçüncü olarak bu kategoride önemli bir başarı elde etti. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin sporcuları tebrik ederek; ’’2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’ndan 2 bronz madalya ve beşincilik elde ettik. Dünya Büyükler Karate Şampiyonası’nda da 2 bronz madalyayı ülkemize kazandırdık. Sporcuhane projemiz kapsamında sporda 20’den fazla branşı destekliyoruz. Karatede elde ettiğimiz başarılar neticesinde dünyaya Kağıthane’mizin adını duyurduk. Karatede dünya bizi konuşuyor. Ülkemiz sporu adına çok mutluyuz’’ dedi.