Kağıthane’den deprem bölgesine 60 tır dolusu yardım gitti

Kağıthane Belediyesi; başlatmış olduğu yardım seferberliğiyle Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Adana, Malatya, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Osmaniye afet bölgelerine yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.

Kağıthane’den yola çıkan; 60 tır malzeme, 35 iş makinesi, 253 bin 250 kışlık kıyafet, 61 bin 362 su, 29 bin 900 battaniye, 15 bin 750 hijyen malzemesi, 12 bin 790 bebek bezi, 11 bin 650 gıda kolisi, 4 bin 500 litre mazot, 3 bin 275 ısıtıcı, 15 bin 100 atkı-bere-eldiven-çorap, 2 bin 471 powerbank-şarj kablosu-pil, bin 681 bebek maması, bin 403 bot-ayakkabı, 835 yağmurluk, 750 el feneri-baret, 490 uyku tulumu, 259 iş malzemeleri ekipmanı, 54 seyyar mutfak malzemeleri, 16 ton un, 12 mobil jeneratör, 4 seyyar ekmek fırını, 500 AFAD gönüllüsü ve ekipmanları deprem bölgelerine ulaştı.

Kağıthane Belediyesinin yardım seferberliğine katılmak isteyen vatandaşlar malzemelerini kültür merkezileri ve spor tesislerine gelip teslim ediyor. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Yüzyılın felaketini yaşadık. Acımızın bir tarifi yok. Ülkece kenetlenip bir an önce yaralarımızı sarmanın gayretindeyiz. Gerek belediye personelimiz gerekse gönüllülerimiz gece gündüz demeden toplanan yardımları ulaştırmak için var gücüyle çalışıyor. Devlet ve millet olarak el ele verdik. Bu birlikteliği korumamız lazım. Provokasyonlarla, yalan haberlerle, hizipçilikle zaman kaybedemeyiz. Bugün her günden daha çok birlik olmamız gerekir” dedi.