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Kağıthane’de toplu taşıma araçlarında maske ve mesafe denetimi

KAĞITHANE’DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA MASKE VE MESAFE DENETİMİ YAPILDI

İSTANBUL 27.09.2020, 12:53
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Kağıthane’de toplu taşıma araçlarında maske ve mesafe denetimi

Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Sürücülerin ve yolcuların uyarıldığı denetimlerde, kurallara uyulduğu görüldü.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında tüm yurtta toplu taşımalar denetlenmeye başlanmıştı. Bu kapsamda denetimlere hız kesmeden devam eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Talatpaşa Caddesi üzerinde toplu taşıma araçlarını denetledi. Sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarını kontrol eden polis, araçlarda fazla yolcu olup olmadığına baktı. Uyarılarda bulunan polis ekiplerinin gün boyu denetimlerini sürdüreceği öğrenildi. Kontrollerde toplu taşıma araçlarında kurallara uyulduğu görüldü.

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