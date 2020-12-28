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Kağıthane’de sokak hayvanları unutulmuyor
Soğuk kış günlerinin gelmesiyle Kağıthane Belediyesi, sokak kedileri için çalışmalarını sıklaştırarak yeni yuvalar oluşturuyor.
İSTANBUL 28.12.2020, 15:45
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Soğuk kış günlerinin gelmesiyle Kağıthane Belediyesi, sokak kedileri için çalışmalarını sıklaştırarak yeni yuvalar oluşturuyor.Özellikle anne kedilerin yavrularıyla soğuktan etkilenmemesi için, ilçede farklı noktalara 300 adet kedi evi yerleştirildi. Belediye ekipleri ayrıca belirlenen besleme noktalarına her gün mama ve su bırakıyor. Sokak hayvanlarını beslemek isteyen vatandaşlar da belediyenin veterinerlik servisine gelerek mama alabiliyor. Kâğıthane Belediyesi son 1 ay içerisinde 500 hayvansevere mama dağıtarak sokak hayvanlarının beslenmesine destek oldu.
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