Kağıthane’de kurban pazarında denetim

Kağıthane’de vatandaşların sağlıklı ve rahat şekilde kurbanlıklarını satın alabilmeleri için Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi viyadük altına kurulan kurban pazarında denetim gerçekleştirildi.

Kağıthane Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi’nde bulunan kurban pazarında saat 16.00 sıralarında denetim gerçekleştirildi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü Murat Çaykara, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve Kağıthane Kaymakamı Tahir Şahin, kurbanlık hayvan pazarındaki satışları ve tedbirleri yerinde inceledi. Aynı zamanda çevre illerden İstanbul’a kurbanlık hayvan satmak için gelen tacirlerle de sohbet edildi. Kaymakam Şahin ile bir tacir arasında yaşanan pazarlık ve el sıkışma anları ise çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.

Kurbanlık pazar yerini gezdikten sonra açıklama yapan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Özkan, "Kurban Bayramı yaklaşıyor. Arefe gününden bir gün öncesindeyiz, sahadayız. Sayın kaymakamımızla beraber kurban satış yerlerini ziyaret ettik. Esnaflarımızla, vatandaşlarımızla görüştük. Kurban yerlerinde hemşerilerimizin mutluluğunu, huzurunu görmüş olduk ve kurbanlık hayvan satışlarının da artık tamamlanmak üzere olduğunu gördük. Allah bayramda kurban kesecek olan tüm hemşerilerimizin ibadetlerini kabul etsin. Şimdiden herkesin kurban bayramını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Tahir Şahin ise, "Kurban hizmetleri komisyon üyelerimiz birlikte Kağıthane’de kurban satış yerlerini ziyaret ettik. Özellikle Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğümüz, kurban ibadetimiz öncesinde vatandaşlarımızın alışverişlerini huzurla yapabilmeleri için, trafik açısından ve sahte para açısından çeşitli tedbirler alarak bilgilendirme yaptılar. Pazar yerinde gördük ki hemşerilerimizin yüzde 95’i hayvanlarını satmışlar. Bu konuda Tarım İlçe Müdürlüğümüz ve özellikle Kağıthane Belediyemizin daha öncesinde yapmış olduğu faaliyetlerle vatandaşlarımız huzurlu bir şekilde alışverişlerini yapmışlar. Bu noktada emeği geçen İlçe Emniyet Müdürlüğümüze, zabıta ekiplerimize, Tarım İlçe Hayvancılık Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. İnşallah huzurlu bir şekilde Kağıthane’de kurban bayramımızı icra edeceğiz. Bütün hemşerilerimizin kurban bayramını tebrik ediyorum" dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Murat Çaykara, "Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak biz de kurban pazarında vatandaşlarımızın rahatça ticaretini yapabilmesi için 24 esasına göre tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. Ayrıca arkadaşlarımız sahte para ve diğer konularda esnaflarımıza bilgilendirme yaptılar. Bu konuda çalışmalarımız bayram süresince de devam edecek. Vatandaşlarımıza kazasız belasız güzel bir bayram diliyorum" dedi.