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Kağıthane’de "Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi" açıldı

Kağıthane Belediyesi’nin hizmete açtığı Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi’nden ihtiyaç sahibi vatandaşlar ücretsiz şekilde yararlanabilecek.

İSTANBUL 19.11.2021, 13:48
Kağıthane’de "Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi" açıldı

Kağıthane Belediyesi’nin hizmete açtığı Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi’nden ihtiyaç sahibi vatandaşlar ücretsiz şekilde yararlanabilecek.

Kağıthane Belediyesi tarafından Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi’nde "Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi"nin açılışı yapıldı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, merkezde gıda, temizlik, bebek bakım, ayakkabı ve oyuncak gibi birçok farklı ürüne ücretsiz sahip olabilecek. İhtiyaç sahibi vatandaşlar alışverişlerini içerisinde puanların yüklendiği kartlar ile yapacak. Dağıtılan kartlara her üç ayda bir puan yüklemesi yapılacak.

Açılışa katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’e teşekkür ederek, Kağıthanelilere hayırlı olsun dileklerini iletti. Açılan merkezin içinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilecek her şeyin olduğunu dile getiren Sayan, "Başkanımız Kağıthaneli bütün hemşerilerimizi düşünerek çok güzel bir sosyal market hazırlamış, onun açılışını gerçekleştirdik. Tüm Kağıthaneli hemşerilerimize hayırlı olsun. Bebek, kadın, çocuk hem giyim anlamında hem de ev ihtiyaçlarında her şey var. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın devlet yanında. Belediyelerimiz de el uzatıyor. Gönül belediyeciliğinin en güzel hizmetini yapan belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Gıdadan giyime tüm ihtiyaç sahiplerine kolaylıkla alışveriş yapabilme fırsatı sunduklarını ifade eden Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Kağıthane’mize hayırlı olsun. Yeni bir haftaya yeni açılışlarla devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta da inşallah otopark ve pazar yerinin temel atma törenini yapacağız. Kağıthaneli ihtiyaç sahibi hemşerilerimiz de sosyal marketimizden her türlü ihtiyaçlarını karşılamış olacaklar. Temizlik ürünleri, kahvaltılık ürünler, çikolatasına kadar çocuklarımızın da faydalanabileceği birçok ürün var. Üst katımızda da mağazamız var. Bu mağazadan da çocuklarımız, gençlerimiz rahat bir şekilde giyinme fırsatı olacak. Burada para geçmiyor. Kart sistemi yaptık. Kartlara puan yükleme sistemiyle vatandaşlarımıza marketten alışveriş yapma fırsatı sunuyoruz" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise, "Vatandaşlar parayla değil sevgiyle ödeme yapacaklar. Hayat paylaşarak güzelleşir ve ömür kazanınca anlam paylaşır düşüncesini en güzel gösteren hizmetlerimizden bir tanesi. AK Partili belediyelerimiz birçok alanda gönüle dokunan, insana dokunan, kadınımızı, çocuğumuzu, gencimizi özne kılan faaliyetler gerçekleştiriyorlar. Kağıthaneli hemşerilerimizin belli alanlardaki ihtiyaçlarını paralarla değil de gönüllerindeki puanlarla, sevgilerle ödeyebilecekleri bir marketin açılışını gerçekleştirdik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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