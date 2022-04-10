banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Aliyev ve Putin, Brüksel toplantısını görüştü
Aliyev ve Putin, Brüksel toplantısını görüştü
Osmaniye’ye şehit ateşi düştü
Osmaniye’ye şehit ateşi düştü
TFF’den Uilenberg açıklaması!
TFF’den Uilenberg açıklaması!
Güneşli havanın tadını çıkartın! Yağışlar geri geliyor...
Güneşli havanın tadını çıkartın! Yağışlar geri geliyor...

Kağıthane Meydanı geleneksel Ramazan etkinleriyle ilgi odağı oldu

Kağıthane’de her yıl gelenekselleşen Ramazan etkinlikleri bu yıl da yeni Kağıthane Meydanı’nda yapılmaya devam ediyor. Ramazan’ın her günü iftardan sonra İstanbullular soluğu yeni Kağıthane Meydanı’nda alıyor. Dün akşam yapılan etkinlikte konuşan Mevlüt Öztekin, "Kağıthane’de mutlu ve huzurlu şekilde Ramazan-ı Şerif’i en iyi şekilde değerlendirmek için çalışıyoruz’’ dedi.

İSTANBUL 10.04.2022, 09:45
Kağıthane Meydanı geleneksel Ramazan etkinleriyle ilgi odağı oldu

Kağıthane’de her yıl gelenekselleşen Ramazan etkinlikleri bu yıl da yeni Kağıthane Meydanı’nda yapılmaya devam ediyor. Ramazan’ın her günü iftardan sonra İstanbullular soluğu yeni Kağıthane Meydanı’nda alıyor. Dün akşam yapılan etkinlikte konuşan Mevlüt Öztekin, "Kağıthane’de mutlu ve huzurlu şekilde Ramazan-ı Şerif’i en iyi şekilde değerlendirmek için çalışıyoruz’’ dedi.

Kağıthane’de önceki yıllarda Hasbahçe’de yapılan Kağıthane Belediyesi Geleneksel Ramazan etkinleri bu yıldan itibaren yeni Kağıthane Meydanı’nda yapılıyor. Pandemi döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla hizmete açılan yeni Kağıthane Meydanı’nda, süs havuzları, aydınlatmalar, yeşilliklerle süslü duvarlar, çocukların güvenle vakit geçirebileceği bir çok alan bulunuyor. Bu yıl da Kağıthane Belediyesi Geleneksel Ramazan etkinlikleri çerçevesinde yeni Kağıthane Meydanı’nda dün yapılan etkinliğe TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Salih Ayhan, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin olmak üzere diğer konuklar da katıldı.

Her gün iftardan sonra çocuklar için özel programlar yapılırken cuma ve cumartesi akşamları yetişkinlere özel söyleşi, dinleti ve gösteriler yapılıyor. Çocuklar için yapılan programlarda eski Ramazan Aylarını yaşatmak amacıyla çocuklara Osmanlı macunu, patlamış mısır dağıtılıp, yüz boyama, balon şişirme gibi etkinliklerde bulunuluyor. Yeni Kağıthane Meydanı’nda süslemeli aydınlatmalar da dikkat çekiyor.

Dün akşam iftardan sonra yapılan etkinlikte konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Kağıthane Meydandayız ve Kağıthane Meydan’da Ramazanı bu yıl içerisinde çok farklı etkinlilerle beraber oluyoruz hemşerilerimizle burada iftar sonrası çocuk etkinliklerimiz, Karagöz ve Hacivat, Orta oyunu gibi oyunlarla nerede o eski ramazanlar dediğimizi tekrar burada yaşatıyoruz. Aileler ile beraber oluyoruz ve teravih sonrası sohbet etkinlerimizle beraberiz. Kağıthane Meydanımızda yüzlerce farklı türde binlerce bitki, çiçeğin olduğu özel bir alandayız. Geçtiğimiz yıl covid döneminde, Sayın Cumhurbaşkanımız ile telekonferans yöntemiyle açılışını gerçekleştirdik ve bu meydanda her gün binlerce vatandaşımızı çocuklarımızın katıldığı etkinlerde beraberiz. Burada çocuklarımız için çok özel etkinlikler var. Patlamış mısır, Osmanlı macunu gibi yine çocuklarımız için de yüz boyama gibi özel etkinlerde bulunuyoruz ve bu Ramazan’da da çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olarak değerlendiriyoruz. Ben tüm Kağıthaneli hemşerilerimize programa katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Ramazan sadece Kağıthane Meydanı’nda değil 19 mahallemizde 450 bin vatandaşımızın yaşadığı ilçede çalışmalar yapıyoruz. Aşevinden her gün binlerce vatandaşımıza iftarlık yemeklerini götürüyoruz. Yine Kağıthane Belediyesi olarak sadece Ramazan içerisinde 20 bin ailemize gıda kolisi dağıtıyoruz. Sosyal marketimiz var. Sosyal marketimizde de 10 bin vatandaşımız yararlanmış oluyor. Bu Ramazan iftarda ve sahurda kimse yalnız değil. Biz yanlarındayız. Aynı zamanda hemşerilerimizle beraber iftar sofralarında bir arada oluyoruz. Amacımız, gayemiz Kağıthane’de mutlu ve huzurlu şekilde Ramazan-ı Şerif’i en iyi şekilde değerlendirmek için de çalışıyoruz. Hayırlı Ramazanlar ve hayırlı bayramlar diliyoruz’’ şeklinde konuştu.

Program daha sonra sahne gösterileri ve müzik ziyafetiyle devam etti.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 10 Nisan 2022
İmsak 04:57
Güneş 06:26
Öğle 13:11
İkindi 16:50
Akşam 19:45
Yatsı 21:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Konyaspor 32 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 32 52
5. Başakşehir 31 50
6. Beşiktaş 32 50
7. Adana Demirspor 31 49
8. Hatayspor 31 48
9. Karagümrük 32 46
10. Antalyaspor 31 44
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Adanaspor 30 41
9. Manisa Futbol Kulübü 29 40
10. Keçiörengücü 29 38
11. Gençlerbirliği 29 38
12. Boluspor 29 35
13. Tuzlaspor 28 35
14. Menemen Belediyespor 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Southampton 31 36
14. Newcastle 31 34
15. Brentford 31 33
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 29 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Sevilla 31 60
3. Barcelona 29 57
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 31 32
15. Elche 30 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
16°
açık