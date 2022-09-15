“Kafkasya Efsaneleri” Maltepe’de

Çeçen sanatçı Rustam Yahihanov’un “Kafkasya Efsaneleri” isimli resim sergisi, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde ziyarete açıldı.

2016 yılından beri Çeçen Cumhuriyeti’nin “Onur Sanatçısı” olan, Rusya Sanat Akademisi’nin “Değerli Kişiler İçin” verdiği madalyaya layık görülen Çeçen sanatçı Rustam Yahihanov’un “Kafkasya Efsaneleri” isimli resim sergisi Maltepe Belediyesi Prof. Dr.Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde ziyarete açıldı. Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı sergide Yahihanov, gelenek ve çağdaş sanat deneyimini bir araya getirdiği eserlerini Maltepeli sanatseverlerle buluşturdu. Yahihanov, eserleriyle atalarının topraklarına olan derin saygısını, tarihine ve insanlarına olan sevgisini, bilgeliğini yansıttı.

Liderler, kadınlar ve komutanlar

Yahihanov, Kafkas halklarının gözünde efsaneleşen isimleri, isyan liderlerini, askeri müfrezelerin komutanlarını, Çeçen kadınları ve çocukları, bu dağlık bölgenin tarihini resmetti. Kuzey Kafkasya tarihinin kahramanlarına adanmış on iki grafik çalışmayı sanatseverlerin beğenisine sundu. Linol baskı tekniğine yer verdiği eserlerinde, ziyaretçilere gördükleri baskıların yapılma aşamalarını gösterdi. Rustam Yahihanov’un “Kafkasya Efsaneleri” resim sergisi 29 Eylül’e kadar Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi, Galeri A+B’de ziyaret edilebilir.