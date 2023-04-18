Kadir Gecesi’nde binlerce Esenyurtlu aynı sofrada buluştu

Esenyurtlular, Kadir Gecesi dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan ‘Halil İbrahim’ sofrasında buluştu. Birlik ve beraberliğin hâkim olduğu sofrada dualar edilerek, oruçlar açıldı.

Ramazan ayı dolayısıyla her gün farklı bir mahallede kalabalık iftar programları düzenleyen Esenyurt Belediyesi, Kadir Gecesi’nde de binlerce Esenyurtluyu aynı sofrada buluşturdu. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan sofrada binlerce vatandaş paylaşmanın önemini hissetti. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda semazen gösterisinin ardından dualar edilerek, oruçlar açıldı.

Camileri gül kokusu sardı

Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşların ibadetlerini temiz bir ortamda yapabilmesi için Esenyurt genelindeki camiler belediye ekipleri tarafından temizlenerek, gül suyu ile yıkandı. Ardından Esenyurt Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri teravih namazı çıkışında vatandaşlara kandil simidi ve lokum ikramında bulundu.

“Birliğimiz, beraberliğimiz, dirliğimiz daim olsun”

Birlik ve beraberliğin hâkim olduğu sofrada vatandaşlarla bir arada olan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Hoş geldiniz, sefalar geldiniz, iyi ki geldiniz, iyi ki Esenyurtluyuz. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Allah bizi namerde muhtaç etmesin. Ailemizin karşısına boynu büküp göndermesin. Birliğimiz, beraberliğimiz, dirliğimiz daim olsun. İnşallah hep beraber güzel günler yaşayacağız. Bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum. Bugün Kadir Gecesi, Allah bütün dualarımızı kabul etsin. Güzel günlerde buluşmak üzere hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.