banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Mart 2022 kira artış oranı belli oldu!
Mart 2022 kira artış oranı belli oldu!
Kayserispor yarı finalde!
Kayserispor yarı finalde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nuri Killigil paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nuri Killigil paylaşımı
Ordu’dan, Rusya’nın Ukrayna operasyonuna tepki
Ordu’dan, Rusya’nın Ukrayna operasyonuna tepki

“Kadınlar Günü” Kartal’da bir hafta sürecek özel etkinliklerle kutlanacak

Kartal Belediyesi, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün organize ettiği ve bir hafta sürecek çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. 7-13 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan etkinlikler ile Dünya Kadınlar Günü, Kartal’da tiyatro oyunu, söyleşi, sergi ve sürpriz etkinliklerle renklenecek.

İSTANBUL 03.03.2022, 11:03
“Kadınlar Günü” Kartal’da bir hafta sürecek özel etkinliklerle kutlanacak

Kartal Belediyesi, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün organize ettiği ve bir hafta sürecek çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. 7-13 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan etkinlikler ile Dünya Kadınlar Günü, Kartal’da tiyatro oyunu, söyleşi, sergi ve sürpriz etkinliklerle renklenecek.

Kutlamalar kapsamındaki ilk etkinlik, 7-8 Mart tarihlerinde 13.00-16.00 saatleri arasında düzenlenecek. Kadın ve Çocuk Atölye Çalışmaları ile Kartal Mehmet Ali Büklü Parkı ve Hamam Sokak şenlik alanına dönüşecek.

7 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek bir başka etkinlik ise ’Bir Kadın Meselesi’ adlı karma sergi olacak. Saat 14.30’da Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak olan sergi, 13 Mart tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

7 Mart Pazartesi günü düzenlenecek olan bir diğer etkinliğe de saat 15.00’da yine Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi ev sahipliği yapacak. Dünya kadınlarının ayrımcılığa karşı geliştirdiği evrensel kadın dayanışmasını Türkiye’ye yansıtan ilk gazeteci olan Zeynep Oral, ‘Kadın Olmak’ adlı söyleşisinde Nairobi’de gerçekleştirilen Dünya Kadın Konferansı’nda yaşadıklarını katılımcılarla paylaşacak. Söyleşi sonrasında gazeteci yazar ‘’Kadın Olmak’’ adlı kitabını imzalayacak.

Kutlama programı, ödüllü yazar Yunus Emre Gümüş tarafından kaleme alınan ve Can Ali Çalışandemir rejisi ile sahnelenecek olan “Acı Kaybımız” adlı tiyatro oyunu ile devam edecek. 8 Mart Salı günü saat 19.30’da Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gösterimi yapılacak olan oyunda, oyuncular Lale Mansur ve Gizem Aldemir, farklı sosyal sınıflarda yer alan kadınların yaşadığı baskı ve şiddeti kara komedi tarzında işleyecek.

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün desteği ile kurulan Kadın Emeği Pazarı’nda da kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek üzere el emeği satış stantları ziyaret edilebilecek. Uğur Mumcu Kültür Merkezi Bahçesinde kurulacak olan pazar, Dünya Kadınlar Günü kapsamında 7-10 Mart tarihleri arasında ziyaret edilebilecekken, Hamam Sokak ve Mehmet Ali Büklü Parkı Satış Stantları ise yıl boyu ziyaretçilerini ağırlıyor olacak.

Kadın hakları mücadelesinin sembolü olan bu özel günü Kartal’da çeşitli etkinliklerle kutlayacaklarını söyleyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “7 Mart günü başlayarak 13 Mart’a kadar devam edecek olan belediyemizin etkinliklerine, tüm kadın komşularımızı davet ediyor, Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.” dedi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 25 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18