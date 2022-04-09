Kadıköy’de şenlik var: İstanbul Film Festivali Sinematek’te

Kültür tarihinin köşe taşlarından biri olan ve Türk Sinematek Derneği’nin kurucu ve yöneticisi Onat Kutlar “Sinema bir şenliktir” diyordu. Kadıköy Belediyesi tüm sinemaseverleri yeni bir şenlikte buluşmaya Sinematek/Sinema Evi’ne davet ediyor. 41. Uluslararası İstanbul Film Festivalini’ne de ev sahipliği yapacak olan Sinematek’te 19 Nisan’a kadar gösterimler sürecek.

Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi, 41. Uluslararası İstanbul Film Festivalini’ne ev sahipliği yapıyor. 19 Nisan’a kadar sinemaseverleri ağırlayacak olan Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi’nde önemli programlar yer alacak.

İstanbul Film Festivali Kadıköy Sinematek’te

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen, Türkiye’nin en büyük uluslararası sinema etkinliği İstanbul Film Festivali, bu yıl 41. kez sinemaseverlerle buluşuyor. Festival filmlerinin gösterileceği sinema salonundan biri de Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi.

Festival boyunca sinemaseverleri ağırlayacak olan Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi’nde başta Sergio Leone toplu gösterimi olmak üzere, Cinemania ve Dünya Festivallerinden gibi önemli programlar yer alacak.

Erdine: “Döngü tamamlanıyor”

Sinematek/Sinema Evi Film Program Koordinatörü Senem Erdine, “İstanbul Film Festivali ülkemizin en önemli kültür etkinliklerinden biri olmasının yanı sıra Onat Kutlar’ın kurduğu Sinematek’in de başlangıcı. Ayrıca İstanbul Film Festivali’nin kurucuları arasında yine Onat Kutlar var. 41. İstanbul Film Festivali filmleri bu yıl Kadıköy Belediyesi girişimleriyle yeniden açılan Sinematek’te, Onat Kutlar’ın ismini taşıyan sinema salonumuzda izlenebilecek. Bizim için festivalin Onat Kutlar Sinema Salonu’na geri dönmüş olması bir döngünün tamamlanması anlamına geliyor. Bu yüzden ayrıca gururlu ve heyecanlıyız” dedi.

Sinematek/Sinema Evi hakkında bilgi veren Erdine, “İlk Sinematek, ülkemizde 1965 yılında Türk Sinematek Derneği olarak kurulmuştu. Faaliyette bulunduğu dönemde film kültürünün gelişmesinde çok önemli katkıları olmuş bir kurumdu. 1980 askeri darbeyle diğer derneklerle birlikte kapatıldı. Kadıköy Belediyesi’nin girişimi ile yeniden çağa uygun bir şekilde, bu çağın ihtiyacını karşılamak üzere, modern bir Sinematek olarak hayata geçirildi. Üç senedir hazırlığı süren bir projeydi bu. Yeni bir bina inşa edildi bunun için. Gösterim koşulları çok iyi olan bir salon yapıldı. İçinde 162 kişilik bir sinema salonu, bir film kütüphanesi var. Bu bina geçtiğimiz yıl kasım ayında faaliyete geçti ve gösterimlere başladık” diye konuştu.

“Amacımız film kültürüne katkıda bulunmak”

“Sinematek’te dünyadaki bütün sinemateklerin amacıyla misyonuyla ortak bir misyonu var” diyen Senem Erdine, “Film kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak. O nedenle sinemayı sanat olarak görüyor, sanatsal değer taşıyan ve tarihsel değer taşıyan filmleri seyirciyle buluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Erdine sözlerini şöyle sürdürdü:“Sinematek sadece eski film gösteren bir kurum olmak zorunda da değil. Günümüz sinemasının iyi örneklerini de seyirci ile buluşturmayı hedefliyoruz. Özellikle de sinemalarda seyircinin izleme olanağı bulunmayan belgeseller ve kısa film örneklerini de burada seyirciler buluşturmaya çalıştırıyoruz.”

Her gün 5 gösterim

41. Uluslararası İstanbul Film Festivalini’ne 19 Nisan’a kadar ev sahipliği yapacaklarını açıklayan Erdine, “İstanbul Film Festivali’nin mekanlarından birisiyiz bu sene. Bundan çok heyecan duyuyoruz. İstanbul Film Festivali’nin gösterim yapacağı sürede kendi programımıza ara vereceğiz. 19 Nisan’a kadar İstanbul Film Festivali burada olacak, ondan sonra kendi programımız devam edecek. Film Festivali süresince günde beş gösterim olacak” dedi.

Dört emek yılında dört ödül

38. Uluslararası İstanbul Film Festivali, sinemaya gönül ve emek verenlere sunduğu Sinema Emek Ödülünü 2019’da Türk Sinematek Derneği’ndeki çalışmalarından bugüne film kültürünün gelişmesi ve kolektif sinema belleğinin oluşması için emek vermeye devam eden, Kadıköy Sinematek/Sinema Evi projesinin tasarımcısı ve yöneticisi Jak Şalom’a verdi.

2020’de Sinematek/Sinema Evi mimarî projesiyle, Tarihi Kentler Birliği’nin “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”nda ve Marmara Belediyeler Birliği’nin düzenlediği Altın Karınca Ödülleri’nde Mimari ve Kentsel Tasarım kategorisinde iki ödüle layık görüldü.

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Emek Ödül’ü bu yıl Sinematek/Sinema Evi çalışanlarına verildi. Senem Erdine ödül hakkında, “SİYAD sinema alanında Türkiye’nin en köklü kurumlarından bir tanesi. Kurucular arasında yine Onat Kutlar var. Bizi takdir etmeleri, buradaki Sinematek’deki çalışmalarımızı takdir etmeleri, bize umut ve devam etmek için cesaret verdi” ifadelerini kullandı.