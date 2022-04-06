Kadıköy’de retrospektif serisi tiyatro severlerle buluşuyor

Kasım 2021’de İKSV’nin 25. Tiyatro Festivali ile seyircilerle buluşan Alan Kadıköy ilk sezonunun sonuna yaklaşırken retrospektif serisini tiyatro severlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyor. Kısa sürede tiyatrocuların ve seyircilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Alan Kadıköy güncel tiyatro ortamına katkıda bulunma misyonunu bir adım daha ileri götürmek amacıyla her sezon iki defa düzenlenecek retrospektif serisini başlatıyor.

Türk tiyatrosunun en önemli yazarlarından Memet Baydur’la başlayacak olan Alan Retrospektif serisi yerli ve yabancı tiyatro figürlerine eğilen programıyla günümüz tiyatrosunun olanaklarının izini sürmeyi, geçmişle gelecek arasında bir diyalog alanı açmayı hedefliyor. Alan Retrospektif serisinin Memet Baydur’la başlaması bir tesadüf değil elbette. Bundan yirmi yıl önce en verimli döneminde aramızdan ayrılan Baydur, seksenlerin ortasından ikibinli yılların başına uzanan yaklaşık onbeş yıllık bir süreçte yazdığı yirmiyi aşkın oyunuyla sadece Türk tiyatrosunun değil, Türk edebiyatının da en önemli çağdaş ustaları arasında anılmayı hak ediyor.

Cevat Çapan, Baydur’un oyunlarının en belirgin özelliğinin diyalogları olduğunu, tiyatrosunun inceliğinin “kalın hatlı bir eylemselliktense, kişiler arasındaki konuşmalarla derdini anlatmasında” gizlendiğini söyleyerek şunları kaydetti: “İlginç bir kimyasal madde kullanıyor sanki Memet Baydur. Öyle durumlarla, öyle sözlerle karşı karşıya getiriyor ki insanları, önemliymiş, değerliymiş gibi görünen sözlerin ne kadar sahte olduğu, ne kadar gülünç olduğu ortaya çıkıyor. Tabi bunun gülünçlükle birlikte acıklı bir yanı da var.”

Alan Kadıköy Memet Baydur retrospektifi çerçevesinde yazarın üç oyunu, “Menekşe Korsanları”, “Kamyon”, “Yangın Yerinde Orkideler” ve bir öyküsünün “Amcamı Arıyorum” farklı kuşaklardan yönetmen ve oyuncular tarafından sahnede okunmasının yanı sıra Baydur tiyatrosundan hareketle günümüz tiyatrosu üzerine konuk konuşmacılar ile seyircilerin de oyuncular ve yönetmenlere katılmasıyla yapılacak oturumlar düzenlenecek. 7-10 Nisan tarihleri arasında dört gün boyunca Alan Kadıköy’de seyirciyle buluşacak etkinliğin biletleri mobilette satışta.

Program ayrıntıları şöyle:

7 Nisan

20.30 Retrospektif 01 Memet Baydur- Menekşe Korsanları

8 Nisan

20.30 Retrospektif 01 Memet Baydur- Kamyon

9 Nisan

18.00 Retrospektif 01 Memet Baydur- Amcamı Arıyorum

20.30 Retrospektif 01 Memet Baydur Söyleşi; Memet Baydur’un tiyatrosundan yola çıkarak günümüz oyun yazarlığının dinamikleri üzerine bir söyleşi

10 Nisan

18.00 Retrospektif 01 Memet Baydur - Yangın Yerinde Orkideler

** Retrospektif 01 çerçevesinde gerçekleşecek olan oyun okumaları biletleri Mobilet üzerinden satışta olup söyleşi etkinliklerimize katılım ücretsizdir.

** Mekanda ücretli otopark alanı bulunmaktadır.

** Program ile ilgili tüm ayrıntılar için 0216 414 38 00 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Medya ve Web sitemizden ayrıntıları takip edebilirsiniz.