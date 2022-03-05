Kadıköy’de nüfusun yüzde 55’ini kadınlar oluşturuyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde ve İstanbul’da nüfusun çoğunluğunu erkekler oluştururken, Kadıköy’de durum tam tersi. Kadıköy’de nüfusun yüzde 55’ini kadınlar oluşturan kadınlar, kendilerini güvende hissettikleri ve sosyal aktivitelerin fazla olması sebebiyle tercih ettiklerini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Türkiye’de ikamet eden nüfusun yüzde 50,1’i erkeklerden, yüzde 49,9’u kadınlardan oluşuyor. Türkiye genelinde olduğu gibi nüfusun yarısından fazlasını erkeklerin oluşturduğu İstanbul’da ise Kadıköy ilçesi kadın nüfus oranıyla öne çıkıyor.

Toplam nüfusunun yüzde 54,93’nü kadınların oluşturduğu Kadıköy, İstanbul’un da en yüksek kadın nüfusuna sahip ilçesi. Kadınların Kadıköy’de yaşamayı tercih etme nedenlerini yine Kadıköy’de yaşayan kadınlar anlattı.

Kadıköy’de yaşayan Serpil Dinkçi adlı vatandaş, “Gece istediğimiz gibi çıkıp yürüyebiliyoruz Kadıköy’de. O yüzden burada daha güvende hissediyorum kendimi” dedi.

Ebru Şavur adlı vatandaş ise “Kadınlar Kadıköy’de kendilerini çok daha rahat hissediyorlar. Çünkü rahat gezme olanakları ve kültür sanat faaliyetleri var. Çok fazla sayıda kadının olması da aslında kadını rahatlatan bir durum. Ben de Kadıköylü olmaktan çok mutluyum ve burada kendimi gece, gündüz her daim güvende hissediyorum” şeklinde konuştu.