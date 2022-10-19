Kadıköy’de Muhtarlar Günü kutlandı

Kadıköy’de 19 Ekim Muhtarlar Günü rıhtımda Atatürk heykeline çelenk sunma töreniyle kutlandı. Tören öncesi Kadıköy’ün muhtarlarıyla bir araya gelen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı Türk Eğitim Vakfı (TEV) işbirliğiyle geliştirdikleri ‘Okutan Kadıköy’ projesinde 16 öğrenciye burs sağladıklarını ve daha çok öğrencinin bu burstan yararlanması için muhtarların da projede aktif rol almalarını istedi.

“Daha çok öğrenciye ulaşmalıyız”

Her yıl 19 Ekim’de kutlanan Muhtarlar Günü, Kadıköy rıhtımdaki Atatürk heykeline çelenk sunma töreniyle kutlandı. Tören Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Emniyet Müdürü Bülent Çelik ve muhtarların katılımıyla gerçekleşti. Tören öncesi Kadıköy’ün muhtarlarıyla kahvaltıda bir araya gelen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, muhtarlar gününü kutladı. Odabaşı TEV işbirliği ile hayata geçirilen ‘Okutan Kadıköy’ projesinde bugüne kadar 16 üniversite öğrencisine burs desteği sağladıklarını ve bu sayının artması için yapılan çalışmalara muhtarların da destek sunmasını istedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk Eğitim Vakfı’yla beraber bir proje başlattık: Okutan Kadıköy. Bu projeyle Kadıköy’deki her binanın TEV aracılığıyla bir üniversite öğrencisine burs vermesini sağlamayı amaçlıyoruz. Okutan Kadıköy Projesi’nde bugüne kadar 195 bin 390 TL toplandı. Bir öğrencinin yıllık burs tutarı ise yaklaşık 11 bin 925 TL. Bu sayede şimdiye dek 16 üniversite öğrencisine burs desteği sağlamış olduk. Biz ise Kadıköy Belediyesi olarak Plak Günleri’nde plak dükkânlarından aldığımız ücret, Yeniden Kullanım Pazarı’nda açmış olduğumuz stant ve Kalamış Yaz Festivali’ndeki konser ve film gösterimleri için Okutan Kadıköy’e destek bilet seçeneği ile şimdiye kadar 56 bin 865 TL topladık. Bu projeyi büyütmek için çalışmalarımız sürüyor ve muhtarlarımızdan da bu projenin daha çok öğrenciye katkı sağlaması yönünde çalışmalarımıza katılmalarını istiyoruz.”

Okutan Kadıköy

TEV ile Kadıköy Belediyesi, Kadıköy ilçe muhtarları, Kadıköy Belediye Gönüllüleri ve Kadıköylülerin ortaklaşa hayata geçirdiği Okutan Kadıköy projesi Kadıköy’de ikamet eden ve maddi nedenlerle eğitimine devam etmekte güçlük çeken üniversite öğrencilerine burs desteği veriyor.