Kadıköy’de değnekçilik yapan şahıs sivil polisler tarafından suçüstü yakalandı

Kadıköy’de bir çıkmaz sokağa park eden araçlardan para talep ederek değnekçilik yaptığı belirlenen şahıs sivil polisler tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıs polis ekipleri tarafından işlemleri yapılmak üzere Polis Merkezine götürüldü. Öte yandan şahsın suçüstü yakalandığı anlar kameraya yansıdı.

Olay Kadıköy İlçesi Caddebostan Sahil Yolu Funda Çıkmazı Sokak üzerinde gerçekleşti. Sokak üzerine park eden araçlardan ücret talep ederek değnekçilik yaptığı belirlenen şahıs, sivil polis ekiplerinin denetimleri sırasında suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıs 2918 Sayılı K.T.K’nın 79. Maddesine (Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) istinaden polis ekipleri tarafından adli işlem yapılmak üzere Göztepe Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Öte yandan değnekçilik yapan şahsın suçüstü yakalandığı anlar kameraya yansıdı.