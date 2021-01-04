Son Dakika
Kadıköy’de Covidli hastalara sıcak yemek
Kadıköy Belediyesi korona virüsüne yakalanmış ve karantinada olan hastalara VavaCars işbirliğiyle sıcak yemek ulaştırıyor ve ihtiyaçlarını karşılıyor.
İSTANBUL 04.01.2021, 11:37
3
Kadıköy Belediyesi korona virüsüne yakalanmış ve karantinada olan hastalara VavaCars işbirliğiyle sıcak yemek ulaştırıyor ve ihtiyaçlarını karşılıyor.Pandeminin başından bu yana ihtiyaç sahibi, yalnız yaşayan 65 yaş üstü yurttaşlara sıcak yemek dağıtımı yapan Kadıköy Belediyesi, semptomlu ya da semptomsuz tüm Covidli hastalara karantina süreleri boyunca sıcak yemek dağıtıyor. Kişisel önlemler ve hijyen kurallarına riayet edilerek yapılan dağıtımda hastalarla doğrudan temas edilmiyor, yemekleri kapılarına bırakılıyor. Yemek dağıtımı sürecinde uluslararası VavaCars şirketi de belediyeye araç tahsis etti. 16 Aralık’ta başlayan ortak çalışmada, üç araç şimdilik iki ay için planlandı. VavaCars şirketi Nisan ayında da 65 yaş ve üstü Kadıköylülerin günlük ihtiyaçlarının temini için zabıta ekiplerine araç tahsisinde bulunmuştu.
14°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|15
|31
|2. Alanyaspor
|16
|30
|3. Galatasaray
|15
|30
|4. Gaziantep FK
|15
|28
|5. Hatayspor
|15
|27
|6. Fenerbahçe
|14
|26
|7. Trabzonspor
|16
|23
|8. Karagümrük
|15
|21
|9. Malatyaspor
|15
|20
|10. Rizespor
|15
|20
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Konyaspor
|15
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|15
|18
|15. Antalyaspor
|16
|18
|16. Başakşehir
|15
|16
|17. Gençlerbirliği
|15
|16
|18. Ankaragücü
|15
|15
|19. Denizlispor
|15
|13
|20. Erzurumspor
|16
|13
|21. Kayserispor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Samsunspor
|17
|33
|3. Altay
|17
|32
|4. İstanbulspor
|16
|31
|5. Tuzlaspor
|17
|30
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Menemen Belediyespor
|16
|19
|13. Boluspor
|16
|16
|14. Balıkesirspor
|16
|16
|15. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|16. Adanaspor
|15
|12
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Everton
|16
|29
|7. Aston Villa
|15
|26
|8. Chelsea
|17
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Real Sociedad
|18
|30
|4. Villarreal
|17
|29
|5. Barcelona
|16
|28
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|17
|21
|10. Real Betis
|17
|20
|11. Eibar
|17
|19
|12. Cádiz
|16
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Elche
|15
|16
|18. Valencia
|16
|15
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü