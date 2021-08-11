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Kadıköy’de çocuklar için ücretsiz yaz atölyeleri

Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi yaz atölyeleri başladı. Çocuklar okulların açılmasına sayılı günler kala, yazı eğlenerek ve öğrenerek bitirecekler.

İSTANBUL 11.08.2021, 10:03
Kadıköy’de çocuklar için ücretsiz yaz atölyeleri

Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi yaz atölyeleri başladı. Çocuklar okulların açılmasına sayılı günler kala, yazı eğlenerek ve öğrenerek bitirecekler.

Her yıl üç binden fazla çocuğa ücretsiz sanat eğitimi veren Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi’nin yaz atölyeleri başladı. Kadıköy Belediyesi Başkanlık Binası bahçesine ve Sahrayıcedit 23 Nisan Parkı’na kurulan atölyelere 5 - 13 yaş arası çocuklar ön kayıt olmadan, katılabilecek. Her salı, çarşamba ve perşembe günleri saat 11.00’de başlayacak atölyeler, 40’ar dakika sürecek ve 15.40’da son bulacak. 2 Eylül’e kadar sürecek atölyelerde çocuklar; gitar, flüt, bağlama, baget kullanma, keman, çello, körüklü ve nefesli çalgılar gibi enstrümanlarla ve Orff tekniğiyle müzik dünyasını keşfedecek; bezden afişler yaparak el becerilerini geliştirecek ve ritim, dans atölyelerinde gönüllerince eğlenecek.

Atölye çalışmalarının gün, saat ve içerikleri ile ilgili detaylı bilgi Kadıköy Belediyesi’nin internet sayfasında yer alıyor.
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