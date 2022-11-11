Kadıköy’de Avni heykeli devrildi, Sıdıka resmi spreyle boyandı

Kadıköy’de karikatürist Oğuz Aral’ın Türk mizahına kazandırdığı Avni karakterinin heykeli devrildi, duvardaki Sıdıka’nın resmi ise siyah sprey boya ile karalandı.

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi önünde bulunan, Karikatürist Oğuz Aral’ın eserlerinden olan Avni karakterinin heykeli yere devrildi. Yaklaşık 100 kilo ağırlığındaki heykelin kendi kendine mi yoksa birileri tarafından mı düşürüldüğü henüz bilinmiyor. Öte yandan duvarda bulunan Sıdıka karakterinin resmi ise siyah sprey boya ile karalandı. Avni heykelinin karikatür evine alındığı, yapılacak bakımın ardından Oğuz Aral’ın heykelinin yanına yerleştirileceği öğrenildi.

“Bakımı yapılıp yeniden kısa süre içerisinde yerine yerleştirilecek”

Konuya ilişkin konuşan Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi Birim Sorumlusu Meriç Karçal, “Avni heykeli 4 yıl önce çalınmıştı. Yaklaşık 10 gün önce de Sıdıka resminin üzerine bir boyama yapıldığını gördük. Avni heykeli de devrilmişti. Kadıköy’de yaşayan vatandaşlar Avni heykelinin başına bir şey geldiği zaman meraklanıyorlar. Tabii diğer yandan Avni heykeline zarar verilmek istendi mi, düştü mü, düşürüldü mü net bir bilgi yok. Diğer açıdan baktığımız zaman da heykel yaklaşık 100 kilogram ağırlığında kendi kendine düşebilecek bir heykel değil. Sonuç itibariyle heykel şu an karikatür evimizde. Giderilemeyecek bir zararı yok bakımı yapılıp yeniden kısa süre içerisinde yerine yerleştirilecek. Sıdıka konusunda ise resmin görünmemesi adına bir boyama yapıldığı bariz belli. Kısa süre içerisinde her ikisi de ziyaret edilebilecek." dedi.