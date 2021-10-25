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Kadıköy’de 29 Ekim Cumhuriyet Meşalesi yakıldı

Kadıköy Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında her yıl düzenlediği meşale yakma töreni, Kadıköy İskele Meydanı’nda Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti. Meşaleyi Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı Cumhuriyet sevdalılarıyla birlikte yaktı. Her yıl öğrencilerin katılımıyla yakılan meşale yakma töreninde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden öğrencilerin katılımına izin çıkmadı. Odabaşı “Burada yaktığımız meşalenin söndürülmesine izin vermeyeceğiz” sözleriyle karara tepki gösterdi.

İSTANBUL 25.10.2021, 13:44
Kadıköy’de 29 Ekim Cumhuriyet Meşalesi yakıldı

Kadıköy Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında her yıl düzenlediği meşale yakma töreni, Kadıköy İskele Meydanı’nda Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti. Meşaleyi Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı Cumhuriyet sevdalılarıyla birlikte yaktı. Her yıl öğrencilerin katılımıyla yakılan meşale yakma töreninde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden öğrencilerin katılımına izin çıkmadı. Odabaşı “Burada yaktığımız meşalenin söndürülmesine izin vermeyeceğiz” sözleriyle karara tepki gösterdi.

Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kadıköy Belediyesi Cumhuriyet Bandosu’nun çaldığı marşların renk kattığı törende, 29 Ekim meşalesini Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı Kadıköylüler, meclis üyeleri, muhtarlar ve Cumhuriyet sevdalıları ile birlikte yaktı.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Korona virüsü salgınından beri hem kısıtlı, hem tedbirli, hem de tedirgin yapıyoruz kutlamalarımızı. Ama inanıyoruz ki, bu da geçecek ve biz yine coşkulu kutlamalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama biliyoruz ki, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz her sabah okullarına girdiğinde, doktorlar hemşireler hastanelerine girdiklerinde, biz her sabah belediyeye girdiğimizde, kaptanlar denizlerimizde, pilotlar gökyüzünde, her gün yeniden yakıyoruz cumhuriyet meşalelerini. Bu zor zamanlardan geçerken unutmamamız gereken bir şey var: En zor zamanlarında, emperyalizme boyun eğmemiş, Ulusal Kurtuluş Savaşı vermiş bir milletin çocuklarıyız. Ve bizim için asıl zor olan, esaretten başka bir şey değil. Bizim için zor olan akıldan bilimden uzakta kalmaktır. Bizim için zor olan cehalettir. Bu zor zamanlarda, “Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir, fendir” diyen bir önderimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürkümüz ve onun en büyük eseri Cumhuriyetimiz var. Ne mutlu bize ki; sımsıkı sarılacak değerlerimiz, bilime inanacak aklımız ve kocaman bir cumhuriyetimiz var. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin 98. Yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi minnetle yâd ediyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.”

Kadıköy’de 50 bin bayrak dağıtıldı

Kadıköy Belediyesi’nin 23 Ekim Cumartesi günü Cumhuriyet Bandosu eşliğinde bayrak dağıtımıyla başladığı Cumhuriyet kutlamalarında Kadıköy’ün 21 mahallesine, marşlar eşliğinde 50 bin adet bayrak dağıtıldı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın da katıldığı bayrak dağıtımında esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrakları verildi. Cumhuriyet Bandosu, 29 Ekim gününe kadar bayram coşkusunu Kadıköy’ün bütün mahallelerine taşıyacak.

Klasik otomobiller ve bisikletçilerden cumhuriyet konvoyu

29 Ekim Cuma günü, saat 10.00’da bisikletlilerin ve klasik otomobillerin oluşturacağı konvoy renkli görüntülere sahne olacak. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’nin organize ettiği Cumhuriyet Konvoyu ile 29 Ekim Bisikletçileri’nin oluşturacağı bisikletli kortej 60’ıncı Yıl Göztepe Parkı’ndan güzergâhına başlayacak ve Bağdat Caddesi’nde ilerleyerek, Kızıltoprak’ta son bulacak.

Cumhuriyet tırı Bağdat Caddesi’nde

Kadıköy Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının doruk noktası olan “Cumhuriyet Yürüyüşü” hazırlıklarını tamamladı. Geleneksel Cumhuriyet Yürüyüşü, her zaman olduğu gibi Bağdat Caddesi, Suadiye Işıklar’da saat 19.00’da başlayacak. Meşaleler, Atatürk posterleri ve Türk bayrakları eşliğinde yapılacak yürüyüş Caddebostan İskele Sokak’ta son bulacak. Türk bayrakları ve ışıklı led ekranlarla özel olarak hazırlanan Cumhuriyet tırı ve kortejin geçişi caddenin farklı noktalarına kurulan dev ekranlardan da canlı olarak izlenebilecek.

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