Kadıköy’de 1 Mayıs 1996’da ölen işçiler anıldı

Yirmi beş yıl önce Kadıköy’de düzenlenen 1 Mayıs mitinginde hayatını kaybeden işçiler Kadıköy’de anıldı. Anmaya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı.

DİSK, KESK, TTB, TMMOB ve siyasi partiler 1 Mayıs 1996’da Kadıköy’de hayatını kaybeden işçiler için anma etkinliği düzenledi. Yaşamını yitirenlerin anısına karanfiller bırakıldı. 1 Mayıs 1996’da Kadıköy’de hayatını kaybeden Hasan Albayrak, Dursun Odabaşı ve Yalçın Levent Hasanpaşa’da düzenlenen anma etkinliğinde anıldı. Basın açıklamasına CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı.

Gezen’in konuşmasından sonra, yaşamını yitirenlerin anısına karanfiller bırakıldı.