banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Halil Sezai'den gardiyana ilginç soru!
Halil Sezai'den gardiyana ilginç soru!
İhlal yapan vatandaşlar cezadan kurtulamadı
İhlal yapan vatandaşlar cezadan kurtulamadı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
Louis Vuitton marka çantanın fiyatını duyunca şaşıracaksınız!
Louis Vuitton marka çantanın fiyatını duyunca şaşıracaksınız!

Kadıköy’de 1 Mayıs 1996’da ölen işçiler anıldı

Yirmi beş yıl önce Kadıköy’de düzenlenen 1 Mayıs mitinginde hayatını kaybeden işçiler Kadıköy’de anıldı. Anmaya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı.

İSTANBUL 30.04.2021, 11:28
3
Kadıköy’de 1 Mayıs 1996’da ölen işçiler anıldı

Yirmi beş yıl önce Kadıköy’de düzenlenen 1 Mayıs mitinginde hayatını kaybeden işçiler Kadıköy’de anıldı. Anmaya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı.

DİSK, KESK, TTB, TMMOB ve siyasi partiler 1 Mayıs 1996’da Kadıköy’de hayatını kaybeden işçiler için anma etkinliği düzenledi. Yaşamını yitirenlerin anısına karanfiller bırakıldı. 1 Mayıs 1996’da Kadıköy’de hayatını kaybeden Hasan Albayrak, Dursun Odabaşı ve Yalçın Levent Hasanpaşa’da düzenlenen anma etkinliğinde anıldı. Basın açıklamasına CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı.

Gezen’in konuşmasından sonra, yaşamını yitirenlerin anısına karanfiller bırakıldı.
Yorumlar (0)
22°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?