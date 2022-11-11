Kadıköy Yaşatır Projesi’ne Felis ödülü

Kadıköy Belediyesi ve dijital içerik üreticisi Mossby’nin kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için geçtiğimiz yıl “Kadıköy Yaşatır” sloganıyla hayata geçirdiği proje, Medya Felis kategorisinde İçerik Odaklı Medya Kullanımı ödülünü aldı.

Reklam ve pazarlama endüstrisinde etkili vizyonerliğin pazarlama çalışmalarındaki rolünü vurgulamak ve buna katkı sağlayan tüm ekiplerin başarılarını ödüllendirmek amacıyla bu yıl 17’inci kez düzenlenen Felis Ödülleri töreni 10 Kasım’da Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşti. Törende “Kadıköy Yaşatır” projesi Medya Felis kategorisinde İçerik Odaklı Medya Kullanımı ödülüne layık görüldü. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı teşekkür konuşmasında: “Bugün 10 Kasım, bu ödülü Atatürk’ün yolunda yürüyen Kadıköy’e verilmiş bir ödül olarak alıyorum” dedi.

Ödülü Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Belediyesi Sosyal Medya ekibi ve Mossby ekibi Media Felis kategorisinin jüri başkanlığını yapan Omnicom Media Group Ceo’su Nüzhet Algüneş’in elinden aldı.

Kadın cinayetlerine dikkat çeken proje: Kadıköy Yaşatır

Proje, Kadıköy Belediyesi ve dijital içerik üreticisi Mossby işbirliğiyle 2021 yılında “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” çerçevesinde hayata geçirildi. Kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla geliştirilen proje çerçevesinde hazırlanan sloganlar Kadıköy’ün sokaklarındaki sokak tabelaları aracılığıyla görünür kılındı. Sokak tabelalarının yanı sıra, Süreyya Operası’nın binasına asılan dev branda ve stencil tekniğiyle duvarlara uygulanan bu sloganlar büyük ilgi toplamış ve kısa filmlerle de sosyal medya paylaşımlarında etkileşim sağlayarak farkındalığı artırmıştı. Projede “Sesimizi hiçbir zaman alçaltmayacak, karanlık zihniyetlerinize karşı mücadeleden vazgeçmeyeceğiz: Şiddet Çıkmazı”; “Ne giydiğime karışamazsın: Özgürlük Çıkmazı” gibi sloganlarla Kadıköy’ün sokak tabelaları proje süresince geçici olarak değiştirildi. Proje trafik levha uygulamalarıyla da dikkat çekti. Örneğin, ilçede bulunan “DUR” tabelaları “Şiddete Dur De”, “Adaletsizliğe Dur De”, “Baskıya Dur De”, “Kadın Cinayetlerine Dur De”; yön tabelaları ise “Tek Yön Adalet”, “Tek Yön Eşitlik”, “Tek Yön İstanbul Sözleşmesi” gibi sloganlarla farkındalık çalışmasının parçası oldu.

“Kadıköy Yaşatır” projesi aynı zamanda Açıkhava Reklamcılar Vakfı tarafından verilen Awards Sosyal Sorumluluk ve Jüri Özel ödüllerinin de sahibi.